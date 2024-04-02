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開封相親秀爆紅吸客 官方料推文旅延熱潮

【明報專訊】內地疫後以旅遊拼經濟，繼山東淄博燒烤、哈爾濱冰雪遊、甘肅天水麻辣燙帶旺一城旅遊後，河南開封亦希望推出近日爆紅的相親表演「王婆說媒」。開封萬歲山武俠城景區「王婆說媒」演出走紅，開封召開全市文旅工作專題會議，稱要乘勢而上，設計更多精品文旅項目吸引遊客到訪，把好的態勢延續下去，讓開封文旅從「爆紅」變「長紅」。

綜合《開封日報》等內媒報道，開封萬歲山武俠城景區的「王婆說媒」演出走紅，演員「王婆」被稱為「月老銷冠」，引得各地遊客趕赴，演出現場人山人海。有網民調侃「全國一半單身青年在開封，剩下的在往開封的路上」。

帶旺景區旅業 推王婆說媒直通車

同程旅行數據顯示，「王婆」所在的開封萬歲山武俠城景區，近一周旅遊搜索熱度環比上漲逾7倍，門票預訂量環比增長超過2倍。攜程近日發布的「2024年清明節旅遊預測洞察」報告顯示，截至目前，天水、大同、開封、泰安、秦皇島等憑藉訂單量同比增長超5倍，入圍清明節「黑馬旅遊目的地」前十，開封位列第三。 

有了此前淄博、哈爾濱等城的範例，開封有關部門反應神速。目前，3條萬歲山「王婆說媒」直通專線、免費「520定製婚車」、免費漢服、景區周邊免費停車位等旅遊措施都已落實。

開封市文旅工作專題會議在3月29日召開，分析當前開封市文旅市場的狀態和形勢，部署下一步發展工作。市委書記高建軍出席會議並講話，強調以高質量的文旅文創，支撐全市經濟，加快高水平建設世界歷史文化名都。他希望把好的態勢延續下去，讓開封文旅從「爆紅」變「長紅」。

內媒憂文旅出圈變模板 後繼者難持續

對於近期爆紅的城市文旅出圈方式，新媒體「36 氪」刊發評論稱，實際上，開封文旅一直面臨着時不時火熱、缺乏持續性的問題。評論指出，文旅市場逐漸形成了一套模板化的網紅城市營銷模式，有了淄博的範例，之後哈爾濱、天水等城市爆紅之後，幾乎都可以看到近似的「寵粉」行為和宣傳方式。評論指，相互「抄作業」使這些營銷方法快速普及，後續城市想要達到同樣的火爆程度變得愈發困難。文旅營銷如何跳出流量焦慮的魔咒，是一道需要文旅行業共同思考的命題。

相關字詞﹕遊客 說媒 文旅 開封

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