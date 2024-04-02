湖南逾百「一把手」配偶受廉政教育

《湖南日報》報道，在湖南省「好家風·好傳承」活動現場，「一把手」的配偶首先參觀湖南反腐倡廉警示教育館。館內展示了近年查處的官員腐敗案例，這些落馬官員大搞「裙帶腐敗」、「衙內腐敗」，鼓勵子女相互請託辦事；亦有官員帶領家族成員貪污，或被親情「推着」走向沉淪，全家走向腐敗深淵，從「全家福」到「全家腐」。

齊看反腐片 分享持家心得

「一把手」配偶們還集體觀看警示教育片《忠誠與背叛2023》，影片介紹曾擔任株洲市市長、常德市委書記的王群的貪腐細節，例如把妻子當「防火墻」、把外甥當「提款機」、鼓勵兒子受賄等。王群及親屬共6人被捕，創下湖南省涉案親屬數之最。

報道指，「一把手」配偶們表示，「有的案例中的主人公我們很熟悉，有的還是自己丈夫以前的同事。正是家風不正、家教不嚴，讓他們步入人生歧途、墜入貪腐深淵。」

在隨後的環節中，官員家屬代表唐欣講述自己的家風故事，向與會者分享治家心得。她稱，職務越高、權力越大，誘惑也就越多，自己面臨的風險和挑戰越大。在節日團聚的時候，她會召開「家庭會議」，給父母、兄弟姊妹和親戚講述貪腐的嚴重後果。

湖南省紀委書記王雙全提醒各個「一把手」配偶，要時刻留意自己和配偶的朋友圈、社交圈是否乾淨清爽，自覺「打掃灰塵」，當好「家庭紀委書記」，把優良家風培育起來、傳承下去。