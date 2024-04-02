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登陸首日晤宋濤 馬英九訪大疆騰訊 去年行程第四日宋馬會 台媒：重視程度升

【明報專訊】台灣前總統馬英九昨（4月1日）開啟訪問大陸之旅，首站抵達廣東深圳。馬英九昨下午參訪大疆、騰訊，昨晚與中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤在深圳五洲賓館會面，相較去年的行程宋濤第四天才現身，台媒認為今年重視程度已經提升。外媒引述消息人士指，中共總書記習近平料下周一在北京與馬英九會晤。

馬英九昨下午抵達深圳寶安機場，大陸國台辦副主任潘賢掌接機，維持與去年相同的規格；晚上與中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤會面。

新華社報道，宋濤首先轉達了習近平總書記對馬英九的親切問候。宋濤表示，兩岸同胞都是中國人，要堅持「九二共識」、堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉、積極促進兩岸各領域交流合作、共同弘揚中華文化、增進兩岸同胞親情福祉、推動兩岸關系和平和融合發展、堅定不移推進統一大業，同心共創民族復興偉業。

宋：堅持九二共識 反台獨

馬：戰事頻仍 兩岸和平利世界

馬英九對習近平的問候表示感謝。據台媒《聯合報》報道，馬英九表示，自己任內達成兩岸堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎，這是兩岸得以攜手前行的關鍵要素，也提到「求同存異」、「擱置爭議」的內容。

馬英九致辭時首先提到，去年自己率團訪問大陸取得正面成果，宋濤在湖北、湖南跟上海三度款待，讓他感受到兩岸之間血濃於水、同氣連枝的感情。馬英九還提到去年7月大陸5所高校的師生回訪台灣，受到台灣民眾熱烈真誠歡迎，「更重要的是他們在台灣活動的畫面傳到大陸電視，也造成轟動」。馬稱世界上戰事頻仍，兩岸的和平穩定不只造福兩岸，也對全世界有巨大的意義。

最後馬英九指出，維繫兩岸關係和平穩定發展方向是台灣社會的普遍主流看法，「這次選舉結果也證明了這一點」。去年的兩次互訪也相當成功，紓緩了兩岸這7年多來的緊張與對立，也讓國際社會注意到，「兩岸不是一定要兵戎相見，也有透過交往達成和平的可能」。

訪大疆30分鐘 羅振華親迎

在與宋濤會晤前，馬英九昨下午參訪大疆公司，由大疆公司總裁、出生於台灣的羅振華親自接待。參訪團在大疆公司展廳參觀約30分鐘，隨即前往騰訊總部。騰訊總裁馬化騰親自迎接並陪同參訪，隨馬英九到訪的學員獲贈龍年大禮包。

馬英九率團訪問中國大陸，昨上午於桃園機場發表行前談話，他表示這次帶着「大九學堂」的青年學子再次訪問大陸，就是希望在兩岸情勢緊張的時候，傳遞台灣人民愛好和平、希望兩岸交流、避免戰爭的心聲，此行既是和平之旅，也是友誼之旅。

路透引消息：料8日習馬二會

另路透社引述3名消息人士稱，馬英九可能於下周第二次會晤習近平，預料兩人於4月8日在北京見面。若消息屬真，繼2015年11月在新加坡會面之後，將在北京上演「習馬二會」。

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相關字詞﹕台獨 兩岸關係 習近平 訪問 馬英九

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