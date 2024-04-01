喊「救命」5秒觸發 多校廁所裝防欺凌警報

據「中央廣電總台中國之聲」昨報道，吉林長春德惠市第四中學在去年秋季學期開學時啟用了智能語音警報設備，可識別求救和謾罵語句，5秒內發出警報。

有校稱未曾接預警 達震懾目的

德惠四中副校長王景會介紹，目前校內已幾乎達到閉路電視全覆蓋，但是個別特殊場所涉及到學生私隱，無法安裝攝像頭。比如衛生間、洗漱間，容易發生學生打鬧、校園欺凌現象。王景會說，目前這套系統使用了半年，尚無預警校園欺凌的實際案例，但作為一種震懾的目的已達到，學校會繼續使用。

另據「澎湃新聞」報道，目前北京市、安徽省六安市等地已有中學陸續安裝了人工智能（AI）音頻報警器，用技術手段填補「安全盲區」。福州鰲峰學校也介紹該校為預防學生欺凌，試點在廁所等區域安裝校園報警設施的經驗。學生如果遭遇校園欺凌，只要喊出「打人了」「救命」等敏感詞，即可觸發報警。

有生產銷售校園防欺凌警報設備的廠商介紹，語音識別功能是通過預置語料庫來實現的，裝置內錄入了打架、罵人，比如「我要打你」等危險詞語，還可支持多種方言。「把軟件（程式）安裝到電腦上就能報警，還可以通過手機App、公眾號直接把信息傳達給老師或負責人。」此外，廠商介紹產品在實際運用中，除了連接校內的老師和保衛部門，也可連接警方或教育主管部門。

人代倡增防治分級處理機制

全國人大代表、中華全國律師協會副會長萬立近幾年持續關注校園欺凌問題。他認為，治理校園欺凌，事前預防的意義遠遠大於事後懲治，這種裝置可起到一定作用，但不是全部。

萬立表示，要讓公安、社區、學校、監護人之間緊密聯動，建立校園、社區全覆蓋的校園欺凌預警、巡邏、教育、管控機制；出台學校防治校園欺凌干預、核查、判定工作指引，分級處理校園欺凌事件；針對已發生的校園欺凌行為，還需完善民事救濟機制。

3月10日，河北邯鄲肥鄉區北高鎮張莊村3名初中生霸凌同學，將其殘忍殺害並將屍體掩埋。此事再次將校園暴力問題引入公眾視野。