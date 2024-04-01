建交50周年 安華：李强將訪大馬

晤劉建超 同意增經濟教育合作

安華3月29日在facebook發帖稱，他在吉隆坡會見了到訪的中共中央對外聯絡部長劉建超。兩人談及配合馬中建交50周年，中國總理李强將在今年訪問馬來西亞。

安華表示，「我們還同意加強經濟合作，特別是來自中國的投資，改善互聯互通，並繼續在教育和青年領域合作。」他並稱，「劉建超和我一致同意加強黨內關係，尤其是在涉及巴勒斯坦的人道主義衝突中，立場精確有力。」

據中聯部新聞辦微信公眾號消息，劉建超說，安華去年兩次訪華，同國家主席習近平就共建中馬命運共同體達成重要共識，為新時期中馬關係發展擘畫了宏偉藍圖。他此次率中共代表團訪馬，就是落實兩國領導人最新共識，以兩國建交50周年為契機，深化雙方互信合作，推動兩國關係取得更多成果。

另據中新社報道，慶祝中馬建交50周年——經貿文化慶典系列活動將在馬來西亞檳城召開，包括經貿商品博覽、文化高峰論壇、城市文旅展示、厨神爭霸賽等活動，活動周期為一年。