就職前破例訪華 印尼當選總統抵京

專家：顯盼中印尼關係更親密

據中新社報道，印尼國防部秘書處昨發布消息稱，此訪是為了加強兩國合作關係，這對地區安全與穩定非常重要。中國外交部發言人林劍則表示，普拉博沃先生將中國作為當選總統後的首訪國家，充分體現了中印尼關係的高水平。

3月20日，印度尼西亞選舉委員會公布2024年總統選舉計票結果，72歲的普拉博沃贏得大選。按規定，他今年10月將正式宣誓就職。

「普拉博沃當選總統後就直接訪華打破了慣例，顯示出中國在印尼與其他國家關係中的特殊和重要。」中新社引述長期關注中國的印度尼西亞漢學家王小明（Novi Basuki）表示，印尼歷史上還沒有就職前便出國訪問而且將中國作為首訪國家的當選總統。

印度尼西亞根塔拉研究所戰略研究院研究員沈法漢表示，普拉博沃選擇中國作為當選總統後的首訪國家，表明他想讓兩國關係更加親密；同時，對中國政府、工商界，以及民眾表達友好。