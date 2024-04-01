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核污水排海 中日專家大連首展技術對話

【明報專訊】日本外務省前天（3月30日）發布消息稱，圍繞東京電力公司福島第一核電站核污水（日方稱處理水）排放入海，已於當天在中國大連舉行日中專家對話。雙方就技術問題交換意見。外務省透露，此前已在各種層面與中國就核污水問題展開溝通，惟定位為專家對話並公布消息尚屬首次。此前，中方一直強調，中國的立場一貫明確，堅決反對日方將核污水排海，強烈敦促日本停止排海。

日方：科學闡排海安全監測方式

共同社昨報道，日方由外務省、經濟產業省、原子能規制廳和東電等負責人出席。中方由包括多個研究機構專家在內的相關人士出席。日方就核污水排海的安全和監測方式，基於科學依據做了說明。

消息：日擬續會談 促華撤水產禁令

圍繞核污水排海，日本首相岸田文雄與中國國家主席習近平去年11月在會談中，同意本着建設性態度，通過對話尋找解決問題的辦法。岸田在會談後表示，將在專家層面科學地展開討論。日本外交消息人士稱，此次專家對話是其中一環。日本政府計劃繼續透過雙邊會談，要求中方解除對進口日本水產品的禁令。

日本政府於2023年8月24日啟動福島第一核電站核污水首次排海，4輪排放總排放量約為3.12萬噸。中國對此表示強烈抗議，並宣布全面暫停進口日本水產品。

另據新華社報道，3月4日，國際原子能機構3月理事會在維也納國際中心開幕。中國常駐國際原子能機構代表李松大使在會上發言，闡述中方在日本福島核污水排海問題上的原則立場，李松強調中國主張強化對日本國際監督。

李松指出，中國的立場一貫明確，堅決反對日方將核污水排海，強烈敦促日本停止排海。針對日方執意推進排海活動，中方本着對海洋環境和人民健康高度負責的態度，率先主張對日本實施嚴格有效的國際監督。

在以中國為代表的利益攸關方堅決主張和持續努力下，國際原子能機構秘書處形成了對福島核污水排海的國際監測安排。中方支持並積極參與秘書處在福島開展監測工作，同時與日方保持溝通。

相關字詞﹕專家 福島第一核電站 核污水 中日關係

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