核污水排海 中日專家大連首展技術對話

日方：科學闡排海安全監測方式

共同社昨報道，日方由外務省、經濟產業省、原子能規制廳和東電等負責人出席。中方由包括多個研究機構專家在內的相關人士出席。日方就核污水排海的安全和監測方式，基於科學依據做了說明。

消息：日擬續會談 促華撤水產禁令

圍繞核污水排海，日本首相岸田文雄與中國國家主席習近平去年11月在會談中，同意本着建設性態度，通過對話尋找解決問題的辦法。岸田在會談後表示，將在專家層面科學地展開討論。日本外交消息人士稱，此次專家對話是其中一環。日本政府計劃繼續透過雙邊會談，要求中方解除對進口日本水產品的禁令。

日本政府於2023年8月24日啟動福島第一核電站核污水首次排海，4輪排放總排放量約為3.12萬噸。中國對此表示強烈抗議，並宣布全面暫停進口日本水產品。

另據新華社報道，3月4日，國際原子能機構3月理事會在維也納國際中心開幕。中國常駐國際原子能機構代表李松大使在會上發言，闡述中方在日本福島核污水排海問題上的原則立場，李松強調中國主張強化對日本國際監督。

李松指出，中國的立場一貫明確，堅決反對日方將核污水排海，強烈敦促日本停止排海。針對日方執意推進排海活動，中方本着對海洋環境和人民健康高度負責的態度，率先主張對日本實施嚴格有效的國際監督。

在以中國為代表的利益攸關方堅決主張和持續努力下，國際原子能機構秘書處形成了對福島核污水排海的國際監測安排。中方支持並積極參與秘書處在福島開展監測工作，同時與日方保持溝通。