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兩岸清明文化論壇 上海開幕 談馬訪陸 國民黨立委：信降溫兩岸緊張關係

【明報專訊】第11屆海峽兩岸清明文化論壇昨在上海舉行，出席的國民黨立委謝龍介表示，馬英九此訪可在兩岸之間播下一個善與和平的因子，相信對兩岸關係的降溫有莫大幫助。上海學者李秘說，「如果沒有親情，兩岸關係將只剩下實力的較量」，希望兩岸民眾珍惜。

中央社報道，馬英九將在4日率訪團於陝西參加「清明公祭軒轅黃帝典禮」。昨日的論壇開幕式中，也有「兩岸青年學子祭祀黃帝儀式展演」。

上海市台辦主任鍾曉敏致辭時提到，馬英九去年到湖南祭祖的影片在網絡上獲得大量關注，她認為馬英九今年去黃帝陵是從「小家」走向「大家」，該行程和論壇活動也有異曲同工之處。

馬祭黃帝陵 滬台辦：小家走向大家

鍾曉敏並表示，每年清明，兩岸民眾以各種形式緬懷先人，這種血脈連接和文化共通，從來沒有因政治因素而淡化。

謝龍介在現場用台語吟唱杜牧的「清明」，並稱兩岸「同文同種同血脈，要是兵戎相見，是多麼殘忍的事」。他在活動期間被問及馬英九即將率團訪陸時表示，此訪可以為未來賴清德的新政府，在兩岸之間播下一個善與和平的因子，這在未來兩岸遇緊張過程時，對兩岸關係的降溫有莫大幫助。

滬學者：倘無親情 兩岸剩實力較量

本次論壇在大陸海警加強在金廈水域常態化巡航之際舉行，上海市公共關係研究院執行院長李秘致辭時說，兩岸要實現心靈契合，基礎是親情，如果沒有親情，兩岸關係將只剩下實力的較量；兩岸清明文化論壇的宗旨，就是夯實兩岸的親情基礎，本屆主題是「點亮共同記憶 增進血脈親情」。

相關字詞﹕兩岸關係 黃帝 清明 馬英九

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