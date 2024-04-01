馬英九今登陸 行程未列習馬會 首站訪深科企港珠澳橋 馬基金會：盼減兩岸敵意

蕭旭岑昨透過新聞稿指出，馬英九將於4月1至11日，率領「大九學堂」20名青年學子，前往中國大陸廣東、陝西及北京，展開為期11天的參訪交流。4月1日將搭乘中國南方航空CZ-3088班機，於下午抵達深圳寶安國際機場；4月11日上午，將搭乘中國國際航空CA-185班機，從北京首都國際機場返台，結束此行。

新聞稿列出行程顯示，訪團預計在廣東停留3天，除了參訪中山大學與師生交流外，還會在廣州瞻仰黃花崗七十二烈士陵園、參觀孫中山先生故居紀念館與黃埔軍校舊址紀念館，以及在深圳參觀大疆公司、騰訊公司、比亞迪公司及港珠澳大橋，預計周三（4月3日）晚間抵達陝西。而在次日上午，馬英九將率全團參加本次參訪的重頭戲「清明公祭軒轅黃帝典禮」，並預計在陝西停留4天。

習馬二會否 僅稱「視陸方安排」

訪團預計4月7日下午抵達北京，其間到北京大學參訪交流，亦會到八達嶺長城、北京故宮等參觀。新聞稿未列出馬英九在北京會否與中共總書記習近平會面，僅稱「視乎大陸方面安排」。

台媒早前則引述消息報道，馬英九或將於4月8日在北京與習近平進行「習馬二會」。國台辦發言人陳斌華此前被問及會否有「馬習二會」時，既沒否認也沒證實，只強調會妥善做好「馬英九先生」來訪的活動安排。馬英九基金會稱馬希望與「老朋友」見面，若見習近平會傳達台灣人希望和平，不要戰爭。

蕭旭岑表示，馬英九此行最重要是延續去年開始的兩岸青年學子交流，讓兩岸民間敵意減緩，避免未來走向衝突。馬英九期盼透過這次訪問大陸，推動兩岸更多交流，促進兩岸民眾福祉，同時也能穩定兩岸關係與區域緊張情勢。

趙少康料馬傳達「賴非多數民意」

中評社引述前中廣董事長趙少康認為，馬英九此行應該會清楚向陸方傳達民進黨籍台灣總統當選人賴清德無法代表台灣目前的多數民意，因為賴只獲得40%選票，顯示台灣有60%的民意未支持賴，所以兩岸應該還是和平最重要。

趙少康說，馬英九這次能訪陸是件好事，因為台官方和大陸目前幾乎完全不往來，但台灣和大陸關係這麼密切，這是很不正常的現象。

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