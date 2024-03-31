日網購茅台扮紅酒回國 女子2年走私1200萬貨

涉逃稅500萬 查獲百瓶年份茅台

央視昨報道，涉案女子在2021年6月至2023年8月期間犯案，共走私白酒、洋酒432筆。海關在其居所等地查扣各類涉嫌走私的高檔白酒、洋酒180多瓶。其中，茅台年份酒有近百瓶。有一瓶1995年產的茅台，朱某在日本網站以3萬元購得，而國內回收價格可能達到十幾萬元。

「葡萄酒」罕18度惹海關起疑

近年內地掀起海淘消費熱潮，並衍生愈來愈常見的虛假報關亂象。2023年8月前後，南京海關轄下金陵海關駐郵局辦事處郵件發現一些通關申報為葡萄酒的進境郵件，有品名模糊、價格低報等異常情况。通關科一級主辦劉詩月說，「我們審單中發現它的申報品名很有意思，叫做18度的葡萄酒，它的進口國來自日本。」

葡萄酒度數罕見18度，而且日本不是葡萄酒重點進口國，因此引起海關懷疑。金陵海關駐郵局辦事處副主任陳國強表示，開拆貨物後發現裏面其實不是葡萄酒，而是茅台、人頭馬、三得利等高檔品牌酒水，於是立即向海關緝私部門移交案件線索。