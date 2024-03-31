疫後抵抗力減 感染百日咳飈 首兩月全國錄3.2萬宗 去年同期近23倍

13宗死亡 去年病例總數不過4萬

最近，各地兒科醫生們注意到，臨牀上出現的百日咳兒童愈來愈多。「第一財經」昨引述某城市兒童醫院感染科主任姚庭（化名）表示，去年以來百日咳患兒明顯增多，周邊地級市也是如此。就診患者中，年齡偏大的患兒症狀有時並不典型；小嬰兒的咳嗽則更嚴重，尤其夜咳。河北某醫院高層對本報表示，半個月前迎來百日咳疫情小高峰，目前有所回落。

據國家疾控局定期發布的傳染病數據，在2024年前兩個月，全國報告32,380宗百日咳，是2023年同期（1421宗）的近23倍。而在這3萬多宗百日咳病例中，還出現13宗死亡個案。去年全年，百日咳病例總數不到4萬宗。

成人輕症為主 兒童發病率增可致重症

「界面新聞」引述一名南方地區疾控人士稱，百日咳是法定乙類傳染病，醫院需要上報，但由於國內除個別省份的部分醫療機構開展實驗室診斷以外，其他基本以臨牀診斷為主，很多病例並沒有被統計到。實際感染病例可能遠超報告病例。

不尋常的迹象亦引起疾控部門警惕。國家疾控局副局長、中國疾控中心主任沈洪兵近日提到「當前我國的百日咳防控應引起重視」。一名感染防控專家表示，兒童百日咳發病率增加，可能的因素是成人免疫力下降後更容易感染百日咳，但成人以輕症或無症狀為主，傳給小孩後，可能導致更為嚴重的症狀。

事實上，百日咳升溫不僅發生在中國，世界多地均有這一現象，包括美國、希臘、丹麥、比利時、克羅地亞、捷克、挪威、西班牙、瑞典等。菲律賓亦報告全國有40宗死亡個案。

百日咳是由百日咳博德氏桿菌引起的呼吸道傳染病。主要經飛沫傳播，人群普遍易感染，以小於5歲兒童為主，典型病例為持續2至3個月的咳嗽，曾是全球嬰幼兒死亡的重要原因之一。

預防百日咳主要靠接種疫苗。不過上海兒童醫學中心感染科主任曹清指出，無論是接種疫苗還是自然感染，保護效能都不能持續終身，即百日咳可以重複感染。「我們的疫苗基本是嬰幼兒時期接種，待到成年後保護效能基本消失了。目前各國都在研究如何進行青少年及成人百日咳疫苗的加強接種」。