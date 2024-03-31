附先進AI晶片手提電腦 美限制輸華

對輸華AI半導體「逐案審查」

美商務部下屬的工業與安全局（BIS）發布關於先進計算設備、超級電腦和半導體最終用途的額外出口控制，以及對半導體製造物品出口控制修訂和澄清的臨時最終規則。長達166頁的新規則旨在阻止中國獲取美國AI晶片和晶片製造工具，這是美國「出於國家安全考慮而限制中國晶片製造業所做的一部分努力」。

路透社指，措施包括限制附相關先進AI晶片的手提電腦輸往中國。BIS在文件中指出，目前該規定正在說明、修訂和回饋階段。美國商務部表示，計劃繼續更新向中國出口科技的限制，尋求加強和改善這些措施。

BIS在2022年10月和2023年10月兩次發布對中國的先進半導體和計算設備的出口管制，新規詳細說明了對2023年10月管制措施所做的更正和澄清。目前英偉達、AMD、英特爾的多款GPU和AI晶片產品已無法再出口到中國，高階遊戲顯示卡RTX 4090亦受到限制。2023年12月，BIS宣布啟動對成熟製程節點的半導體供應鏈展開調查，劍指中國晶片半導體產業。

此前一天，消息指華府還正擬定一份禁止接收關鍵工具的中國先進晶片製造工廠名單。