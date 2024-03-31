中企暫停建壩 待巴方重整安保 中國政府工作組抵巴介入處置 逾千華工禁外出

法新社引述巴基斯坦開普省一個不願具名的內政部官員稱，襲擊事件發生次日，中國葛洲壩集團就叫停達蘇水電站的工程，同日中國電力建設集團亦暫停了迪阿莫-巴沙（Diamer Bhasha）水壩項目，要求巴基斯坦政府在重新開工前提供新的安保方案。該官員稱達蘇水電站約有750名中國工程人員，迪阿莫-巴沙項目則有約500名中國人，目前均被限制在地盤附近的營地內活動。

有指6000名巴國本地員工仍工作

據「封面新聞」報道，一名在達蘇水電站地盤工作的劉姓男子證實項目已全部停工，稱遇襲的受害者與其屬一個項目部，但不在一個營地。他說，「現在沒有特殊的事，項目部嚴禁中國人出（離開）營地。」巴基斯坦《國際新聞報》報道，迪阿莫-巴沙水壩項目的總經理侯賽恩（Nazakat Hussain）也表示，中方員工已停工，但約6000名巴國本地員工仍在工作。

達蘇工程因疫情恐襲一再延宕

達蘇水電站由中國能源建設葛洲壩集團三公司承建，為印度河流域上水電梯級規劃的第二級，電站總裝機5400兆瓦，分兩期實施，一期裝機6台，共2160兆瓦。大壩高242米、長570米，設計碾壓混凝土工程量為470萬立方米，是世界在建最高碾壓混凝土壩，也是巴基斯坦迄今技術難度最大、總裝機容量最大、總投資最大的項目之一。

達蘇水電站原定於今年投入使用，預計能為超過500萬戶家庭提供清潔能源，但工程一再延宕。除了受新冠疫情拖累，就是不斷出現的恐襲危機。2021年7月，達蘇水電站項目的員工班車也曾遭遇炸彈襲擊，造成包括9名中國人在內共13死，另有20多名中國人受傷。當時中方遇襲後也停工數月。

作為「一帶一路」倡議的重要組成部分，中巴經濟走廊於2013年啟動。據BBC報道，中國通過中巴經濟走廊合作，投資620億美元用於巴基斯坦的道路、農業、電力和水利項目建設。中巴經濟走廊項目的發言人曾表示此類項目在2022年中國公民遇襲事件發生後決定減少來自中國的人手，但時任巴基斯坦規劃和發展部聯邦部長阿赫桑‧伊克巴爾（Ahsan Iqbal）稱中國仍在規劃新項目並且願意繼續。分析師扎伊漢‧汗（Zaigham Khan）指中巴經濟走廊項目啟動時承諾保障中國工程師在公共場合的安全但難以兌現。

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