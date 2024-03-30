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馬識途109歲逝世 晚年「求真」寫文革

【明報專訊】中國著名作家馬識途（圖）前天（28日）晚上7時25分病逝，享年109歲。馬識途晚年決定學四川同鄉作家巴金講真話，根據親身經歷，84歲出版了記述文化大革命全過程的《滄桑十年》，試圖為後人留下真實的史料。

留紀錄正視歷史 冀助中國進步

據《新文學史料》披露，馬識途深知中國社會要進步，必須汲取上個世紀的若干經驗和教訓，因而有必要正視歷史，包括歷史的創傷；所以他要秉筆直書，留下真實的歷史紀錄和自己對於時代，對於社會人生的觀察與思考。除了寫成《滄桑十年》，面對1989年的政治風波，馬識途逐日觀察，蒐集資料，寫下大量日記和筆記。

馬識途1915年1月17日生於四川忠縣（現重慶忠縣），本名馬千木。他雖然是老革命，但文革期間被扣上反革命帽子，遭下放、批鬥，並被隔離審查和入獄6年，1979年獲平反。他曾任四川文聯和作協主席，一生筆耕不輟，最後一部作品是2021年10月出版的《馬識途西南聯大甲骨文筆記》。其作品《夜譚十記》中的「盜官記」，因被改編為電影《讓子彈飛》而廣為人知。

《巨流河》作者齊邦媛去世 享年100歲

近期陸續有多位文化知識界名人去世，包括台灣作家、《巨流河》作者齊邦媛前日去世，享年100歲；以及曾任《人民日報》副總編輯的陸超祺在3月19日於北京病逝，享年99歲。

上世紀80年代，陸超祺在《人民日報》扮演重要角色，1984年國慶節遊行隊伍出現「小平您好」標語，他拍板讓照片見報。1989年民運期間，陸超祺負責主持編輯部工作，六四事件後離職；2006年在香港出版《六四內部日記》，記述當年所見所聞。

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