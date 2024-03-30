吉利老闆直播提六四觸禁 李書福受訪談創業史 憶及1989年生意變化

吉利汽車近日在其官方微博透露，依託自主研發的人工智能（AI）數碼底盤技術，公司成功實現全球首個汽車無人駕駛飄移測試。28日，李書福邀請俞敏洪到自家工廠為新車直播宣傳。其間，李書福大談創業史。據直播片段顯示，他表示自己的第一桶金來自電冰箱廠，但其品牌不在國家定點生產之列，「後來不是那個嗎？『六四』之後，我就不生產了」。

六四後「送走」雪櫃廠 指政府搞不好

李提到自己在1989年前曾經營雪櫃品牌「北極花」，當時有另一間青島的國營品牌「六月雪」的廠商，因製作成本高、技術有待提升，因此委託李書福的電冰箱廠貼牌生產「六月雪」。「但是『六四』一發生以後，一切都停止了，那個時候比較複雜了。」

李書福續指，生產停止後，全部工廠都「送給政府」。俞敏洪追問：「現在這個廠還在嗎？」李說：「政府拿走了，他搞不好的。」俞快速回應：「你這話說的太直白了，我們政府什麼都能搞好，哈哈哈哈哈……」兩人乾笑長達5秒。

李書福3次提到「六四」時的神情自然，不少網民打出「敢言」、「這是能說的嗎？」等彈幕。據「自由亞洲電台」報道，不久該直播突然顯示「房間被封禁」，截圖顯示684.6萬人已看過。有網民表示不明白為何直播被封。

俞敏洪訪談 封禁前684萬人已看

生於1963年的李書福是浙江台州人，現為全國政協委員。他前日在直播中也憶述，改革開放後大家都在賺錢，他高中畢業就不想讀書，跟父親要錢買了海鷗120相機開了照相館。

到1986年，李書福白手興家，成立北極花電冰箱廠，賺超過數千萬元（人民幣，下同）。但彼時政策規定，雪櫃須由國家定點生產，北極花不在41個定點生產的名單內。李被迫關閉工廠，南下深圳讀書。1990年代初投身海南房地產大潮，但遭遇樓價下跌，交了數千萬人民幣「學費」。到了1993年，李汲取了北極花的教訓，收購了一間有生產權的國有電單車廠。1996年成立吉利集團，開始造車之路。吉利集團現資產總值超5100億元，連續12年進入《財富》世界500強企業。