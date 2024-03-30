北京聞風：推國際科技合作 「打開門」建交流平台／文：鍾鳴九

今年的博鰲亞洲論壇，在世界科技發展前沿、新型產業發展前沿和面臨的治理問題方面，設置議題相當密集。議程不但有「科技革命『奇點』離我們有多遠？」「AIGC（生成式人工智能）改變世界」等主題討論暢想科技發展前景，也有「人工智能全球治理」等對前沿科技治理議題的思考。除了佔據論壇四分之一的科技創新板塊外，科技話題也滲透在論壇的各個圓桌會、對話會，以及各領域的討論中。

而25日閉幕的中國發展高層論壇，有近百位跨國公司CEO參會，其中不乏蘋果、輝瑞、美光等科技公司代表。論壇設置「人工智能發展與治理」、「數字化賦能產業轉型」專題研討會，以及「促進創新要素全球流動」分組會等主題討論。

中國政策科學研究會經濟政策委員會副主任徐洪才認為，當今世界最大的問題就是經濟發展動力不足，當下的科技浪潮則可能給世界經濟注入新的發展動力。目前國際科技驅動發展的潛力有待釋放，創新合作是國際合作中非常重要的部分，中國為這種溝通提供了平台。

中國提出「新質生產力」這一概念，便是強調科技在經濟增長中的轉化作用。國務院發展研究中心對外經濟研究部前部長趙晉平在中國發展高層論壇上表示，提倡促進創新要素的全球流動，目的就是要加強各國之間的合作，通過開放式創新或創新合作共同為科技和產業革命注入新的動力，這有利於全球經濟長期穩定發展。

科技突破搖撼世界 治理溝通迫切

習近平27日會見荷蘭首相呂特時強調，「人為製造科技壁壘、割裂產業鏈供應鏈，只會導致分裂和對立」，「中國將始終秉持共贏理念，持續擴大高水平對外開放，同各方共享發展紅利」。

中國國際貿易學會常務理事何偉文表示，中國不搞對抗性創新發展，而是打開國門，與世界科技界工商界合作創新，共同發展。中國宣布全面取消製造業領域外資准入限制措施，持續推進電訊、醫療等領域擴大開放，拓展外資金融機構參與內地債券市場業務範圍等，無疑給其他國家科技界工商界帶來一大機遇。

有觀察人士稱，近年全球出現多領域科技突破，深刻影響世界，這使得各國在科技治理領域的溝通顯得尤為迫切，如在全球層面進行人工智能的安全倫理治理，促進數據安全有序跨境流動，在新能源領域發展中更好地保護環境等。這也是中國積極促進國際科技合作的原因之一。

文：鍾鳴九