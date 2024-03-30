實名制景區接受外國護照回鄉證預約

【明報專訊】為推動入境旅遊發展，國家文旅部昨日宣布，對需要網上實名預約的景區，把外國護照、外國人永久居留身分證、港澳台居民來往內地（大陸）通行證納入認可使用的身分證件範圍；常年預約空餘量較大的景區，不實行預約，盡可能減少採集遊客個人資料。 首兩月外籍客 復至疫前41.5% 中國近期對多個國家實施免簽措施，文旅部公布，今年首兩個月外籍人員入出境294.5萬人次，恢復至疫情前的41.5%。農曆新年期間，法國、德國、意大利、荷蘭等新增免簽入境國家，遊客增長明顯，部分旅遊平台上的入境遊訂單，較2019年同期倍增。 目前外國遊客入境中國，除了景區預約難題，更面臨電子支付難題。文旅部將推動國家5A級和4A級旅遊景區、國家級和省級旅遊度假區建立受理移動支付、銀行卡、現金等所需的軟硬件設施。總的原則就是「大額刷卡、小額掃碼、現金兜底」，多地機場、景點佈設了外卡POS機。目前的主要問題，是外國遊客綁定國內移動支付系統的程序比較複雜，文旅部正與平台方和企業方共同研究解決技術問題。 在推動入園便利化方面，文旅部將推動所有景區保留購票窗口。線上預約方面，還會推動重點景區，線上預約程序提供英文界面。