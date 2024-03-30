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博鰲秘書長籲亞洲團結防外部離間

【明報專訊】博鰲亞洲論壇2024年年會昨閉幕，秘書長李保東稱亞洲最具發展活力潛力，呼籲亞洲團結合作防止外部挑撥離間，對外部搞亂亞洲發展環境的企圖堅定說「不」；中國經濟儘管面臨一些挑戰，但長期向好的趨勢沒有改變，正在推進高質量發展、進一步擴大開放，是「後疫情時代」世界經濟可持續發展的中流砥柱。

料亞洲貢獻全球六成GDP增長

中新社報道，李保東在閉幕記者會上說，各方對當今世界所面臨挑戰的認識更加明確，亞洲展現出巨大的韌性，仍然是世界上最具發展活力和潛力、最值得投資的地區，預計今年亞洲會貢獻全球GDP增長的60%以上，佔世界商品貿易總量的53%。亞洲的共同責任是維護地區和平與安全，維護作為全球經濟增長中心的積極勢頭，繼續推動深層次的融合和互聯互通。

為期4天的年會以「亞洲與世界：共同的挑戰，共同的責任」為主題，也是博鰲「近零碳示範區」啟動運行後的第一年，經初步核算實現了碳中和的目標。

《中國日報》報道，出席論壇的香港中文大學（深圳）前海國際事務研究院院長鄭永年表示，炒作「外資撤離中國論」正是西方發動「中國經濟認知戰」唱衰中國經濟。他說，不僅外資在流動，中國資本也在出海，皆為正常資本流動。鄭認為吸引外資須符合「高質量發展」，不應為了「增長」而影響「質量」。

相關字詞﹕外資撤離 認知戰 博鰲亞洲論壇

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