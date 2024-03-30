供商界辨別 美擬設華晶片廠黑名單 京批美打壓華企妄圖遏制中國發展

禁獲關鍵設備工具 料數月內公布

路透社周四（28日）報道美國正在制訂有關名單的消息，知情人士稱，這份名單可能會在未來數月內公布。報道未能提供有關名單內容。美國近年尋求嚴格限制中國技術發展，美商務部2022年以出於國家安全考量之由，禁止美企向生產先進晶片的中國工廠提供製造設備。然而美國企業認為，很難確定中國哪些工廠生產先進晶片，因此長期以來敦促商務部公布名單。

本周在華盛頓舉行的年度出口管制會議上，美國官員針對企業要求制定名單作出回應。當時一名官員在會上表示，名單可能不夠詳盡，但只要政府愈來愈能確定所要管制的設施是哪些，企業就比較容易遵循。報道指這項行動表明，美國正戮力加強針對中國的現有晶片限制，讓美國企業更容易遵守限制措施。美國商務部拒絕置評。中國駐美大使館發言人說，美方應「停止過度延伸國家安全概念，停止濫用國家權力打壓中國企業」。

中國外交部發言人林劍昨日在記者會上就此表示，美方在科技領域對華封鎖限制，制裁打壓中國企業，妄圖遏制中國發展，嚴重損害中國企業的正當權益，嚴重違反市場經濟原則，嚴重破壞國際貿易規則，嚴重損害全球產業鏈供應鏈穩定，中方一貫堅決反對。林劍指出，我們敦促美方立即糾正錯誤，停止對中國企業實施非法單邊制裁和長臂管轄。中方將繼續密切關注有關動向，堅決維護中國企業合法權益。

胡錫進：要增荷蘭輿論對美施壓反感

荷蘭首相呂特日前訪問中國，各方聚焦荷蘭光刻機巨頭阿斯麥（ASML）對華出口限制問題。呂特在北京表示，荷蘭將確保出口管制措施不會專門針對某一國家。《環球時報》前總編胡錫進評論稱，荷蘭正在中美之間走鋼絲，希望在美國對華政策之外保持某種獨立性，「荷蘭以及歐洲與美國絕非鐵板一塊」。

胡錫進稱，中國拉住歐洲和荷蘭，給他們中立的更多外交理由和利益牽動至關重要。荷蘭顯然受到美國的巨大壓力，但也有國家主權顏面及銷售光刻機的利益訴求。去年阿斯麥光刻系統在華銷售量佔全球銷售額的29%，是第二大市場。中國在這場博弈中必須逐漸增加砝碼，一是需求量，二是不斷提高國產替代能力。「我們的每一點進展對荷蘭都是壓力，也能讓阿斯麥未來的光刻機霸主地位受到削弱和威脅。」他另稱，要增加荷蘭輿論對美國施加壓力的反感，「這項工作也要在歐盟範圍內不遺餘力地加以推進」。

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