明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

駐京周記：小米混戰電車市場 能否立足待觀察

【明報專訊】要說最近最受矚目的中國企業，非上架第一款汽車的小米公司莫屬。目標直指特斯拉的小米SU7，昨（28日）晚終於在萬眾矚目之下公布了售價，在市場飽和、價格戰已打響之際，正式加入新能源汽車市場混戰。

今年農曆新年剛過，比亞迪旗下多款車型價格全部下調，秦PLUS榮耀版的售價更是開出7.98萬元（人民幣，下同）的超低價格，就連在國內以高端豪華著稱的老牌車企BBA（平治、寶馬、奧迪）也都開始降價。據「紅星新聞」報道，BBA部分車型的終端降價幅度超12萬元。即便是賣得最好的平治C級、寶馬3系和奧迪A4L，落地價也低於30萬元。

在這樣的低價轟炸中，昨晚的發布會上，小米CEO雷軍終於公布了小米汽車SU7的價格和細節配置。21.59萬-29.99萬元，雖然發布會前雷軍已經打了預防針「SU7售價不會低」，但這個價格在國產新能源車中也「遙遙領先」。

Max版劍指保時捷 雷軍稱「性能猛獸」

發布會上，雷軍在公布SU7的各種細節時，繞過各類國產車，將對標企業指向特斯拉，「設計之初就是瞄準特斯拉來做的」。不僅瞄準特斯拉，雷軍表示小米汽車在一定的配置上已經超越特斯拉，價格也比Model3更便宜，並且更適合中國市場。被雷軍稱作「性能猛獸」的小米汽車Max版更是劍指保時捷，不僅外形相似，更號稱「200萬以內油車沒對手」。

中國新能源汽車至今也有近十年的發展史，小米入局只能算晚。國產新能源車市場在比亞迪、「蔚小理」（蔚來、小鵬、理想）的瓜分下，已沒有多少殘羹剩飯可分。前還有華為入局，但小米還是打着「性價比」攻向了市場。

2013年到2023年的十年間，內地新能源汽車年度消費規模從1.5萬輛到600萬輛，保有量超過2000萬輛，中國品牌車在本土的市場佔有率更是突破了40%，新能源車已經改寫了國內汽車消費格局。2024年拉開帷幕以來，國產新能源開啟「價格大戰」，勢必再次改寫國內用戶消費習慣。而小米SU7到底能否在這場混戰中立足，仍需觀其後效。

明報記者 王佩凡

上 / 下一篇新聞