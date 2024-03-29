駐京周記：小米混戰電車市場 能否立足待觀察

今年農曆新年剛過，比亞迪旗下多款車型價格全部下調，秦PLUS榮耀版的售價更是開出7.98萬元（人民幣，下同）的超低價格，就連在國內以高端豪華著稱的老牌車企BBA（平治、寶馬、奧迪）也都開始降價。據「紅星新聞」報道，BBA部分車型的終端降價幅度超12萬元。即便是賣得最好的平治C級、寶馬3系和奧迪A4L，落地價也低於30萬元。

在這樣的低價轟炸中，昨晚的發布會上，小米CEO雷軍終於公布了小米汽車SU7的價格和細節配置。21.59萬-29.99萬元，雖然發布會前雷軍已經打了預防針「SU7售價不會低」，但這個價格在國產新能源車中也「遙遙領先」。

Max版劍指保時捷 雷軍稱「性能猛獸」

發布會上，雷軍在公布SU7的各種細節時，繞過各類國產車，將對標企業指向特斯拉，「設計之初就是瞄準特斯拉來做的」。不僅瞄準特斯拉，雷軍表示小米汽車在一定的配置上已經超越特斯拉，價格也比Model3更便宜，並且更適合中國市場。被雷軍稱作「性能猛獸」的小米汽車Max版更是劍指保時捷，不僅外形相似，更號稱「200萬以內油車沒對手」。

中國新能源汽車至今也有近十年的發展史，小米入局只能算晚。國產新能源車市場在比亞迪、「蔚小理」（蔚來、小鵬、理想）的瓜分下，已沒有多少殘羹剩飯可分。前還有華為入局，但小米還是打着「性價比」攻向了市場。

2013年到2023年的十年間，內地新能源汽車年度消費規模從1.5萬輛到600萬輛，保有量超過2000萬輛，中國品牌車在本土的市場佔有率更是突破了40%，新能源車已經改寫了國內汽車消費格局。2024年拉開帷幕以來，國產新能源開啟「價格大戰」，勢必再次改寫國內用戶消費習慣。而小米SU7到底能否在這場混戰中立足，仍需觀其後效。

明報記者 王佩凡