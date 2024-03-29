趙樂際：中國大門愈開愈大 永不關上

續向外資信心喊話 承諾對接國際規則

綜合「央視新聞」等內地媒體報道，趙樂際在演講時延續領導層向外資信心喊話的基調。趙樂際承諾，中國將主動對接高標準國際經貿規則，打造市場化、法治化、國際化一流營商環境，繼續縮減外資準入負面清單，全面取消製造業領域外資准入限制措施，落實好外資企業國民待遇，提升外籍人員來華工作，學習旅遊便利度。

趙樂際表示，今年中國經濟增長預期目標是5%左右，在全球主要經濟體中繼續保持領先。中國將為世界經濟復蘇注入強大動力，為各國發展，特別是亞洲鄰國發展提供更多機遇。

前天，趙樂際在博鰲集體會見博鰲亞洲論壇理事會、部分諮詢委員會和戰略合作伙伴企業代表。他在座談會上稱，全國人大將繼續從法律制度層面促進中外互利合作，維護企業合法權益，推動更高水平對外開放。趙樂際說，今年論壇年會以「亞洲與世界：共同的挑戰、共同的責任」為主題，回應了國際社會的普遍關切，具有很強的現實意義。