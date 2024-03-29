中國停收澳葡萄酒反傾銷稅反補貼稅

學者：展示中澳關係回暖信號

中通社引述中央財經大學國際經濟與貿易學院副教授劉春生表示，有關終止對澳紅酒的反補貼稅、反傾銷稅的措施，從貿易量和貿易額來說影響並沒有特別巨大，但卻是一個非常重要的信號，也是非常重要的展示：中澳貿易以至外交關係出現一種回暖的跡象和信號。

劉春生說，恢復了正常貿易之後，預計紅酒業相關的農場主、製造商，會為追回過往失去的中國市場，加把勁去重新彌補，重新贏得中國消費者的心。這一個利好信號，必將帶動企業開拓中國市場，然後互相開拓市場。

中新社報道，商務部在公告中解釋，鑒於中國相關葡萄酒市場情况發生變化，對原產於澳洲的進口相關葡萄酒徵收反傾銷稅和反補貼稅已無必要。

2021年3月26日，中國決定對原產於澳洲的進口相關葡萄酒徵收反傾銷稅，為避免雙重徵稅，不徵收反補貼稅。反傾銷稅實施期限自2021年3月28日起5年。2023年11月30日，應澳洲葡萄和葡萄酒協會申請，商務部決定對原產於澳洲的進口相關葡萄酒徵收反傾銷稅和反補貼稅的必要性進行複審。

澳洲工黨政府2023年5月執政後，中澳關係回溫，中國逐步取消對澳洲的大麥、煤炭等商品的貿易壁壘。葡萄酒和龍蝦是少數剩下的關稅壁壘。

本周二（26日），世界貿易組織（WTO）專家組裁決澳洲對中國風塔、鐵道輪轂和不鏽鋼水槽產品採取的反傾銷措施違反了世貿規則，建議修改或撤銷相關措施。澳洲貿易部周三宣布，政府接受WTO裁決，並將與中國接觸，採取措施落實專家組的調查建議。