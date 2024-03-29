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談荷光刻機輸華 中方盼保貿易正常 習促勿建科技壁壘 呂特：限出口非針對某國

【明報專訊】荷蘭首相呂特結束在華兩天工作訪問行程離京，國家主席習近平、國務院總理李強周三（27日）分別會晤呂特時，強調要相互開放、反對限制，警告人為製造科技壁壘、割裂產業鏈供應鏈，只會導致分裂和對立，呼籲推動中荷開放務實的全面合作伙伴關係不斷發展。商務部長王文濤會見荷蘭外貿與發展合作大臣范呂文時明言，希望荷方秉持契約精神，支持企業履行合約義務，確保光刻機貿易正常進行。

新華社報道，習近平向呂特指出，「脫鈎斷鏈」沒有出路，開放合作是唯一選擇；你輸我贏、非黑即白的二元對立思維早已過時，真正安全的世界應該是深度交融、相互依存的世界。習近平強調，人為製造科技壁壘、割裂產業鏈供應鏈，只會導致分裂和對立，「中國人民也有正當發展的權利，任何勢力都無法阻遏中國科技發展進步的步伐」。

李強冀歐方審慎出台限制政策

李強在大範圍會談中指出，中荷應繼續擴大相互開放，加強務實合作，雙方要持續擴大經貿合作規模，挖掘在人工智能、綠色轉型、銀髮經濟等領域合作潛力，加強在海上風電、光伏發電、氫能等領域創新合作。中方將持續打造一流營商環境，歡迎更多荷蘭企業赴華投資；也鼓勵更多中國企業到荷蘭投資發展，希望荷方為中方人員赴荷提供更多便利。合作應當是中歐關係的主流，希望歐方審慎出台限制性經貿政策和使用貿易救濟措施。

呂特表示「脫鈎斷鏈」不是荷蘭政府的政策選項，因為任何損害中國發展利益的行動也會傷及自身。他也稱，荷蘭政府會確保其採取的出口限制措施並非針對某一國家，且確保所造成的影響有限。

據中國商務部網站，王文濤前日在京會見來訪的范呂文，雙方重點就光刻機輸華和加強半導體產業合作等議題深入交換意見。王文濤表示，中方讚賞荷方堅持自由貿易，視荷方為可信賴的經貿夥伴，希望荷方秉持契約精神，支持企業履行合同義務，確保光刻機貿易正常進行。要防止安全泛化，共同維護全球半導體產業鏈供應鏈穩定，推動雙邊經貿關係持續健康發展。

荷：獨立自主評估出口管制

范呂文表示，荷蘭以貿易立國，主張自由貿易，高度重視對華經貿合作；中國是荷蘭最重要的經貿伙伴之一，荷蘭願繼續做中國可靠的合作伙伴。范呂文稱，荷蘭出口管制不針對任何國家，所做決定基於獨立自主的評估，並在安全可控前提下盡可能降低對全球半導體產業鏈供應鏈的影響。

美與盟國商收緊向華晶片設備提供維護

在外界關注荷蘭光刻機龍頭企業阿斯麥（ASML）能否對中國客戶提供售後服務之際，美國商務部負責工業與安全的次長埃斯特韋斯（Alan Estevez）周三表示，正在與盟國討論，要求它們收緊向中國晶片製造設備提供的維護服務。

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