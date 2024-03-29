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涉受賄行賄過億 李鐵認罪

【明報專訊】中國國家男子足球隊原主教練李鐵被控受賄、行賄、單位行賄、非國家工作人員受賄、對非國家工作人員行賄案一審，昨（28日）在湖北省咸寧市中級法院開庭審理。其中受賄合共7764萬餘元（人民幣，下同），行賄合共4205萬元，李鐵當庭表示認罪悔罪，法庭宣布擇期宣判。同一日，還有中國足球協會競賽部前部長黃松受賄案，武漢市足球協會前常務副會長付翔貪污、受賄、行賄、單位行賄案和成都市足球協會前主席辜建明貪污、受賄、單位行賄案，分別在湖北松滋法院、嘉魚法院、通城法院開庭審理。

央視報道，咸寧檢方指控，被告李鐵2019年至2021年擔任男足國家選拔隊、國家隊主教練時，為相關單位和個人在球員入選國家隊、贏得比賽、簽約俱樂部等事項上提供幫助，受賄5089萬餘元；李鐵2017年至2019年擔任武漢卓爾俱樂部總經理時，為河北華夏俱樂部在球員轉會、贏得比賽等事項上提供幫助，收受華夏俱樂部2675萬元。

李鐵2019年為當選國足主教練，自己行賄100萬元，請其任職的卓爾俱樂部行賄200萬元；2015年至2019年，李鐵先後在華夏俱樂部、卓爾俱樂部任職期間，為贏得比賽或獲得有利比賽結果，與俱樂部負責人商定，請託其他足球俱樂部在比賽中配合或者消極比賽。華夏俱樂部、卓爾俱樂部給予相關人員錢款共計折合3905萬餘元。

現年46歲的李鐵在2022年11月被國家監委駐國家體育總局監察組和湖北省監委監察調查，去年8月，湖北檢察院指定案件由咸寧檢察院審查起訴。

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