涉受賄行賄過億 李鐵認罪

央視報道，咸寧檢方指控，被告李鐵2019年至2021年擔任男足國家選拔隊、國家隊主教練時，為相關單位和個人在球員入選國家隊、贏得比賽、簽約俱樂部等事項上提供幫助，受賄5089萬餘元；李鐵2017年至2019年擔任武漢卓爾俱樂部總經理時，為河北華夏俱樂部在球員轉會、贏得比賽等事項上提供幫助，收受華夏俱樂部2675萬元。

李鐵2019年為當選國足主教練，自己行賄100萬元，請其任職的卓爾俱樂部行賄200萬元；2015年至2019年，李鐵先後在華夏俱樂部、卓爾俱樂部任職期間，為贏得比賽或獲得有利比賽結果，與俱樂部負責人商定，請託其他足球俱樂部在比賽中配合或者消極比賽。華夏俱樂部、卓爾俱樂部給予相關人員錢款共計折合3905萬餘元。

現年46歲的李鐵在2022年11月被國家監委駐國家體育總局監察組和湖北省監委監察調查，去年8月，湖北檢察院指定案件由咸寧檢察院審查起訴。