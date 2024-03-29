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鮮卑人面貌 CT掃描揭謎底 北周武帝貌近東亞人 料長服丹藥中毒死

【明報專訊】陜西省考古研究院昨（28日）公布，研究團隊以顱骨CT掃描技術，復原1400多年前的北周武帝宇文邕面貌，顯示這位「胡漢」混血皇帝樣貌接近東北亞人群；而宇文邕遺骸樣本中被驗出砷含量超標，判斷慢性砷中毒導致其英年早逝，這與當時上層貴族服用丹藥提振精神的風氣有關。

陝西廣播電視台報道，陝西省考古研究院1993年在咸陽發掘一座北周高等級墓葬，墓葬中出土墓誌、金璽等文物，表明其墓主為北周第三位皇帝——武帝宇文邕及其武德皇后阿史那氏，該墓即北周孝陵。陝西省文物局昨召開記者會發布該墓研究成果。

宇文邕胡漢混血 擁黃河流域血統

北周是鮮卑王朝，北周武帝基因組分析發現，宇文邕與古代契丹人、黑水靺鞨人以及現代達斡爾人、蒙古人存在最近的遺傳關係，並估計其血統有六成源於古代黑龍江流域的東北亞人群，三成源於古代黃河流域的農業人群。《新京報》報道，專家判斷宇文邕約三分之一的古代黃河流域血統，極可能是鮮卑皇族與漢人貴族長期通婚的結果。

鮮卑人的外貌是歷史學界較具爭議的話題，有史料指鮮卑人具西域胡人特徵，亦有史料稱鮮卑人與東北亞人群長相沒有差別。研究團隊以顱骨CT掃描技術對宇文邕進行初步面貌復原，通過分析控制頭髮、皮膚和瞳孔色素相關的基因位點後，認為武帝有黑色頭髮、黃色皮膚和棕色眼睛，符合典型的東北亞、東亞人長相。

公元577年，宇文邕御駕親征北齊，實現北方統一。578年，宇文邕突感不適，病發次日便在回長安的車輿中暴斃，年僅36歲。研究團隊分析宇文邕遺骸樣本中33種微量元素後發現，其體內砷（As）、硼（B）、銻（Sb）的含量超標。

遺骸砷超標 時興服丹振精神

魏晉南北朝時期，上層貴族流行服用由多種礦物高溫燒製提煉而成的丹藥，能讓人瞬間變得「神清氣爽、容光煥發」，但長期服用這種晶體形式的無機化合物，或致慢性中毒。史料記載，公元575年至578年，宇文邕生病時「癘氣內蒸，身瘡外發（體內病症積累，在皮膚表面爆發）」、「身生癩瘡，惡疾而死」，反映出其病痛以皮膚病為主。在研究團隊看來，這符合慢性砷中毒的病理表現。

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