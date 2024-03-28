辭職信暗示遭排擠惹議 社會學者趙鼎新留任浙大

【明報專訊】自美國歸國並帶領浙江大學社會學系在學術上壯大的知名社會學學者趙鼎新，近日在辭職信中提出「辭去我所有和社會學系有關的職務」，引發關注。事件疑與系書記要求「更高站位」改革中趙被排擠有關。浙江大學社會學系官網昨更新後的資料顯示，趙鼎新仍任職浙大，自今年3月起繼續擔任浙江大學教授、浙江大學社會學系學術委員會委員、浙江大學人文高等研究院院長，他的簡歷也從「榮休教師」欄再出現在「全職教師」一欄。
留美歸國 著作關八九學運
趙鼎新出生於1953年，致力於政治社會學、社會運動、歷史社會學等領域研究，代表作有《國家．社會關係與八九北京學運》等著述。「澎湃新聞」昨報道，最新資料顯示，趙鼎新1996年起任教於芝加哥大學社會學系，2012年擔任浙江大學訪問教授，2018年任浙大教授、社會學系學科建設首席專家，2021年11月到2024年2月擔任浙江大學教授、社會學系主任、浙江大學社會學系學術委員會委員、人文高等研究院院長。
今年3月11日，浙江大學社會學系召開會議並宣布，浙江大學副校長周江洪兼任浙江大學社會學系主任，趙鼎新被免去浙江大學社會學系主任職務。
此後不久，網絡流傳一封署名趙鼎新的辭職信，因趙疑似遭浙大排擠而引發關注。
據「中新網」周一（25日）引述趙鼎新稱，他確實向校方和所在的社會學系提交過一封辭職信，辭去所有和社會學系有關職務。當時，趙的個人資料也被移入「榮休教師」欄。