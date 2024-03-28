辭職信暗示遭排擠惹議 社會學者趙鼎新留任浙大

【明報專訊】自美國歸國並帶領浙江大學社會學系在學術上壯大的知名社會學學者趙鼎新，近日在辭職信中提出「辭去我所有和社會學系有關的職務」，引發關注。事件疑與系書記要求「更高站位」改革中趙被排擠有關。浙江大學社會學系官網昨更新後的資料顯示，趙鼎新仍任職浙大，自今年3月起繼續擔任浙江大學教授、浙江大學社會學系學術委員會委員、浙江大學人文高等研究院院長，他的簡歷也從「榮休教師」欄再出現在「全職教師」一欄。