巴總理弔唁恐襲中國遇難者 軍方允徹查

華駐巴大使赴涉事營地慰問

據中國駐巴基斯坦大使館網站消息，姜再冬在恐襲當晚前往醫院迎回遇難者遺體，並向遇難者遺體默哀、鞠躬，表示沉痛哀悼。他昨乘巴軍直升機前往事發項目營地，慰問中方員工。姜稱國家主席習近平高度牽掛在巴中國公民安全，每次同巴方領導人見面都敦促巴方切實保護好中方人員、機構和項目。

外交部發言人昨凌晨表態稱，中方強烈譴責這一恐怖主義行徑，對遇難者表示深切哀悼，對遇難者親屬致以誠摯慰問。中方要求巴方盡快徹查事件真相，全力緝拿兇手並繩之以法，同時採取切實有效措施保護在巴中國公民、機構和項目安全。

巴總理夏巴茲事發當日赴中使館弔唁，向遺屬和中國政府表達慰問，強烈譴責此次恐襲事件。同日，巴總統扎爾達里及外長、內政部長等多名政要亦強烈譴責襲擊事件，對遇難人員表示哀悼。

巴陸軍參謀長穆尼爾在與姜再冬通話時表示，達蘇水電站項目現場安全部隊正加緊處置並做好善後工作。巴軍方承諾全面徹查案件，及時向中方通報進展，並採取進一步措施，全面加強對在巴中國人員、項目和機構的安保。

事件發生於26日下午，巴基斯坦西北部貝沙姆市，中企承建的開普省達蘇水電站項目車輛遭遇自殺式炸彈襲擊，造成5名中國公民、1巴人遇難。