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習晤美工商界 否定「中國見頂論」 正擬系列深化改革舉措 歡迎續深耕中國

【明報專訊】國家主席習近平昨（27日）在北京人民大會堂，會見美國工商界和戰略學術界代表。他否定了「中國崩潰論」、「中國見頂論」，並稱「正在謀劃和實施一系列全面深化改革重大舉措」，歡迎美企繼續深耕中國。

「央視新聞」畫面顯示，在大合照前，習近平與代表握手逐一寒暄，問他們「早上好」、「身體還好呀」。出席的企業代表有黑石集團董事長蘇世民、高通首席執行官（CEO）安蒙（Cristiano Amon）等人（見表）。近期訪華的蘋果CEO庫克不在席。路透社稱約有20間企業人員受邀參加，會面時間持續約90分鐘。

約20企受邀 會面句半鐘

新華社報道，習在會面中強調「中國經濟是健康、永續的」，過去沒有因「中國崩潰論」而崩潰，現在也不會因「中國見頂論」而見頂，中國發展前景光明，「我們有這個底氣和信心」。

他重申中國改革不會停頓，開放不會止步，正在規劃和實施一系列全面深化改革重大舉措，持續建立市場化、法治化、國際化一流營商環境，為包括美國企業在內的各國企業，提供更廣闊發展空間。歡迎美企更多參與「一帶一路」，繼續投資中國、深耕中國。

談到中美關係，習近平強調，這幾年中美關係經歷了不少波折，遭遇過嚴峻挑戰，其中教訓值得汲取。「中美關係回不到過去，但能夠有一個更好的未來。」他稱去年與拜登總統會晤，最大共識是中美關係應該穩定下來、好起來。過去幾個月，雙方團隊在政治外交、經貿財金、執法禁毒等領域取得進展。他表示，美方應與中方相向而行，樹立正確戰略認知，妥善處理敏感問題，維持中美關係止跌企穩的勢頭，積極探索正確相處之道，推動中美關係持續穩定健康向前發展。

籲中美各界 排除干擾多交流

「中美兩國是合作還是對抗，攸關兩國人民福祉和人類前途命運」，習稱今年是中美建交45周年，中美關係史是一部兩國人民友好交往的歷史。希望兩國各界人士多來往、多交流，排除各種干擾，深化互利合作，為世界注入更多穩定性。

新華社報道，美中關係全國委員會董事會主席格林伯格、黑石CEO蘇世民、高通CEO安蒙等代表在會上發言。他們提到，「修昔底德陷阱」（新崛起的大國必然要挑戰現存大國）並非必然，美企讚賞近期出台的進一步改革開放舉措，看好中國經濟發展前景，將堅定不移深耕中國，同中國發展長期緊密的合作關係。

此次習會見的美國商界領袖，大多在前數日抵達中國，出席一年一度的「中國發展高層論壇」。在逾80名出席論壇的外國企業家中，有超過三分之一來自美國，是論壇上規模最大的外國商界代表團。論壇在本周一閉幕，據外媒報道，多名外企代表原定當晚返國，但收到中方高層的邀請函後，延長了在華行程。

過去一年，中國經濟復蘇不似預期，外資信心低迷。近期中國政府正加大力度吸引外資，領導人頻密會見跨國企業高管。

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