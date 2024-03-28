台軍擬金門實彈射擊 國台辦稱妄動必失敗

據新華社報道，對於台軍的行動，陳斌華表示， 「究竟是『例行性』的訓練，還是有『針對性』的挑釁，民進黨當局心裏比誰都清楚」。陳指出，金門鄉親親歷和平與戰爭的轉換，愈加珍視和平、反對戰爭，他們已在「開炮」與「建橋」中作出了正確選擇。

馬英九訪陸 基金會強調不傳達台獨主張

陳斌華昨預祝馬英九訪陸一切順利。另邊廂，就台行政院長陳建仁呼籲希望能在習近平面前主張「台灣是主權獨立的國家」，馬英九基金會執行長蕭旭岑昨駁斥，陳建仁的言論是台獨主張，「台灣不是國家，屬於中國（中華民國）的一部分」，強調此行不會傳達台獨主張。

對於有媒體稱台灣方面想要恢復兩岸對話，陳斌華昨強調，只要願意在一個中國原則基礎上參與推動兩岸關係和平發展，「我們都歡迎」。回到體現一個中國原則的「九二共識」上來，台海地區才能保持和平穩定。

近期漂流到大陸海域的金門釣客仍有一名身分為台現役軍人男子尚未送返，陳斌華指正在核實相關情况，會考慮家屬的心願，依法依規、合情合理作出安排。就美方稱中國大陸將在2027年前做好武力犯台準備，陳斌華表示，美方一些人不斷炮製所謂時間點，炒作大陸軍事威脅，渲染台海戰爭氛圍，不過是為干涉台灣問題找藉口，為美國軍工複合體斂財。