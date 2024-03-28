軍迷揭內蒙靶場似台北特區 台防長：彰顯斬首戰企圖

據中央社報道，博主「sfx_ewss」昨前天在社交平台「X」分享一張內蒙古阿拉善盟阿拉善左旗的衛星相片，與台北市博愛特區的衛星相片對比後發現重合度非常高，指出這片建築群是解放軍針對台灣總統府模擬的軍事演習場地。長期關注解放軍動態的博主「溫約瑟」認同該演習場地的佈局與博愛特區吻合，模擬了博愛特區的街道與建築群，放大相片之後的細節顯示似乎連總統府內的地下通道也被仿製。

另一基地設仿台灣總統府建築

解放軍另一個位於內蒙古的朱日和戰術訓練基地也設有與台總統府外觀近似的仿造建築，周邊街道佈局和台北市中心相近，「溫約瑟」指朱日和基地模擬的只是總統府，此次在內蒙古阿拉善左旗的佈景準確來說是博愛特區，性質和朱日和基地不同，比較像是「炸射靶場」。

台灣國防部長邱國正昨面對台立法院外交及國防委員會質詢，稱解放軍對台灣設立很多模擬場景是必然的，任何一個國家對於對方有什麼設施，在能力範圍內「能夠模仿，絕對模仿」，假如台軍有這個能力以及場地，也可以模仿某個地域進行演練。對於解放軍靶場模擬博愛特區景物是否為了演練斬首戰，邱國正說模擬特定地點彰顯企圖，但還有很多地方對方不見得能複製。

2017年解放軍曾演練攻台總統府

台前空軍副司令張延廷26日稱，解放軍目的是精準斬首、快打速決、首戰決勝。張表示朱日和基地作為解放軍最大的訓練基地，內有全尺寸模型仿造台北鬧市區，其中有製作精細的總統府與外交部建築、幹道和模擬機場跑道。在2017年的朱日和軍演中，解放軍曾以武裝直升機群和特戰、空降旅混編的聯合攻擊陣隊，對台灣總統府模型演練斬首行動。如今又新建模擬博愛特區的炸射靶場，針對性相當強。

曾任台國防部視察的衛星圖像專家盧德允表示，內蒙古這處炸射場模擬博愛特區的比例有待測量，單凴目測其擬真度相當高，可見解放軍攻台企圖從未稍歇。