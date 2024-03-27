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球壇貪腐案5人判刑 足協前主席陳戌源囚終身

【明報專訊】中國足球協會前主席陳戌源受賄8103萬元（人民幣，下同），昨（26日）被湖北省黃石市中級法院判處無期徒刑，沒收個人全部財產。陳戌源在庭上向全國球迷鞠躬道歉。足協前副主席于洪臣、前常務副秘書長陳永亮等人亦於同日宣判。

法院稱陳主動交代退贓 獲從輕處罰

央視報道，法院一審宣判，陳戌源2010年至2023年擔任上海國際港務（集團）公司總裁、中國足協主席等職務時，為他人在項目承攬、投資經營、賽事安排等提供幫助，嚴重破壞足球領域公平競爭和行業生態；非法收受他人款項共計逾8103萬元（其中400萬元未實際取得），裁定受賄罪名成立。法院稱，考慮陳主動交代受賄犯罪事實、揭發他人犯罪行為、積極退贓，依法可從輕處罰。

網民留言稱應判死 多點讚

陳戌源在庭上表示認罪悔罪，並90度鞠躬近10秒向全國球迷道歉，希望得到球迷寬恕。不過，新浪微博「央視新聞」帳號報道陳道歉的帖子下方，多數留言不接受他道歉，最多人點讚的留言寫道：「道歉有啥好道歉的，判個死刑就得了，我的青春都讓這幫狗給吃了」。

陳戌源1956年生於上海，1973年中學畢業後成為上海港務局的碼頭工人，2005年升任上港集團總裁。2013年，陳主導收購上海東亞足球俱樂部，斥巨資僅用6年將球會由升班馬打造成中超冠軍；2019年獲委任足協換届籌備組組長，隨後全票當選新一屆足協主席，成為史上首個非體育系統出身的足協主席，也是足協首個專職主席。

陳戌源任內提出打擊職業聯賽「金元足球」、歸化外國球員增强國足實力等具爭議政策，又放任李鐵透過行賄的方式，取得國家隊教鞭。

于洪臣判監13年 庭上痛哭懺悔

中紀委自2022年11月牽頭對中國足壇開展大規模追查，中國足球協會和中超聯賽公司兩大管理機構的高層幾乎全部落馬，其中數人於昨日宣判，包括足協前副主席于洪臣被判監13年、罰200萬元，足協前常務副秘書長陳永亮被判監14年、罰220萬元，中超聯賽公司前總經理董錚被判監8年、罰200萬元；武漢全民健身中心前副主任劉磊被判監2年6個月、罰30萬元。其中于洪臣受賄2254萬元，央視曝光他於庭上痛哭懺悔畫面。

相關字詞﹕中紀委 反貪 中國足球

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