高層論壇取消總理座談會 習今見美商界領袖

官方未解釋取消原因

2023年年會時，國務院總理李強於閉幕日當天下午，在北京會見出席論壇的境外代表並同他們座談。官媒當時報道，有關國家政要、世界五百強企業負責人、國際知名學術研究機構專家學者、主要國際組織代表等參加。美國《紐約時報》指，這種討論今年卻取消，導致一些首席執行官放棄25日的活動，在24日晚搭乘私人飛機離開。另外，過去論壇會在開幕式前一天，由中國企業領導人和部長就經濟政策進行較為公開的討論，今年也沒舉行。

有外企CEO提前離開

另據路透社引述知情人士透露，習近平今日將在北京會見美國商界領袖，這是習繼去年11月在三藩市與美國投資者共進晚餐後的另一次會面。據悉會面由美中關係全國委員會董事會主席格林伯格提出，與會者包括美中關係全國委員會會長歐倫斯和美中貿易全國委員會會長艾倫。會面時間安排在27日，有意顯示不屬於中國發展高層論壇議程的一部分。

新華社報道，中國外長王毅昨會見格林伯格、歐倫斯時提到，去年11月，美中關係全國委員會同其他友好團體一道，「克服困難、排除干擾」，在三藩市為習近平主席舉行隆重歡迎宴會；希望美中關係全國委員會繼續為推動兩國人民加強交往，推動中美關係健康穩定發展發揮建設性作用。