巴基斯坦自殺式炸彈襲擊 5中國人亡 華使館譴責恐襲

達蘇電站承建中企3年兩遇襲

中國駐巴基斯坦大使館昨發布聲明表示，當地時間周二中午1時許，中方企業（中國葛洲壩集團）承建的開普省達蘇水電站項目車輛在途中遭遇恐怖襲擊，造成5名中方人員、1名巴方人員遇難。中國駐巴使領館強烈譴責這一恐怖主義行徑，正會同巴方全力推進事件善後處置工作，要求巴方徹查襲擊、嚴懲兇手，同時採取切實有效措施保護在巴中國公民、機構和項目安全，確保類似事件不再發生；並提醒在巴中國公民、企業務必密切關注當地安全形勢，提高安保等級，強化安保措施，全力做好安全防範。

路透社、法新社報道，運載中國工程人員的車隊正從巴國首都伊斯蘭堡前往開普省達蘇營地，途經香拉縣（Shangla）山谷地區山路時，一輛裝滿炸藥的車輛撞向中國車隊，其中一輛車上5名中國公民（4名建築工人、1名工程師）和一名巴基斯坦籍司機喪生。警察抵達現場並展開救援，車隊中的其他人都受到保護。

巴基斯坦總理謝里夫自2月大選上任後，即將首次訪問中國，而襲擊就發生在他訪華的前一周。巴外長譴責了這次襲擊，並表示該國將繼續打擊武裝分子。

葛洲壩集團2017年承建位於巴國西北部的達蘇水電站主體工程，目前有數千名中國人在當地工作。活躍在巴基斯坦和阿富汗一帶的俾路支解放軍（BLA）尋求武力爭取俾路支人民族自決與獨立，他們指控巴政府開發俾路支省天然資源，視中國為共犯，當地工程人員不時成為攻擊目標。

此前一晚巴海軍空軍基地亦發生襲擊，BLA事後宣稱負責。