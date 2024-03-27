習馬二會有機 馬英九基金會：盼見老朋友 幕僚稱習曾重申「後會有期」 今會面「水到渠成」

台灣《聯合報》報道，2015年年11月7日，兩岸領導人馬英九及習近平在新加坡會面，這是自1949年兩岸分治，雙方最高領導人首次會晤。據馬英九幕僚轉述，當時馬英九與習近平握手時，習近平主動跟馬英九說「（希望我們）後會有期」。兩周後，第23次APEC領導人非正式會議在馬尼拉舉辦，時任台灣副總統蕭萬長代表馬英九出席，在領袖宴會上，蕭萬長與習近平交談近20分鐘。習近平請蕭萬長向馬英九轉達兩件事：第一，代他問候馬英九；第二，在新加坡他跟馬英九提「後會有期」這件事是「認真的」。

稱登陸不可能只祭祖青年交流

蕭旭岑前日在宣布馬英九將二度登陸時，提到此行是「應大陸方面邀請」，顯示馬英九這次訪問大陸，人都到了北京，不太可能跟去年一樣只是單純祭祖、兩岸青年交流。據報道，兩岸高層互動，牽涉高度政治敏感，這點馬英九當然明白；從「後會有期」到「大陸邀請」，馬習已是9年未見的「老朋友」，如果有馬習二會也是水到渠成。

而國民黨立委賴士葆昨在立法院表示，就他掌握的信息，二次「馬習會」機率非常高。他並質詢行政院長陳建仁對於馬英九將到大陸訪問的看法，陳回應稱，如果有這樣的機會的話，「（希望）他（馬英九）能夠在習先生面前主張，台灣是一個主權獨立的國家」，而且捍衛台灣的自由民主。

蕭旭岑昨日接受廣播節目專訪時表示，馬英九已卸任總統8年，目前也沒有黨職、公職，就是一般老百姓，但基於2015年有共同締造這重要的歷史，當然希望有機會與老朋友碰面。對於「馬習會」，外界更關注的是會談議題。蕭旭岑說，馬英九這趟到大陸去，不管見任何人，都會希望傳達台灣人的心聲，台灣民眾是愛好和平、反對戰爭，希望兩岸和平交流，不要惡言相向，回到和平發展的繁榮時期。

現批評聲浪 指民進黨「抹紅」

至於台灣出現的相關批評聲浪，蕭旭岑認為，他早知道民進黨會發動「抹紅」，他想說的是「要抹紅，不如處理好蘇丹紅（台灣近期食安事件）」，他批評，民進黨對兩岸關係束手無策，在民生議題也出那麼多問題，「還有臉來抹紅嗎」。

對於馬英九將訪問大陸，台灣民眾黨主席柯文哲昨表示，馬英九要訪問大陸也有一定高度，在對等尊嚴原則下他不會反對，「有些事還是要有人做」。柯文哲說，他目前沒有要去大陸訪問的計劃，不要為了訪問而訪問。

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