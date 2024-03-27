明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

習馬二會有機 馬英九基金會：盼見老朋友 幕僚稱習曾重申「後會有期」 今會面「水到渠成」

【明報專訊】台灣前總統馬英九下周將二度「登陸」，行程包括北京，引發「習馬二會」的猜想。馬英九幕僚轉述，新加坡「習馬會」時大陸領導人習近平曾主動跟馬英九說「（希望我們）後會有期」，四字「暗語」令習馬二會「水到渠成」；國民黨立委賴士葆亦指出，二次「習馬會」機率非常高。馬英九基金會執行長蕭旭岑對此表示，「希望能與老朋友碰面」。

台灣《聯合報》報道，2015年年11月7日，兩岸領導人馬英九及習近平在新加坡會面，這是自1949年兩岸分治，雙方最高領導人首次會晤。據馬英九幕僚轉述，當時馬英九與習近平握手時，習近平主動跟馬英九說「（希望我們）後會有期」。兩周後，第23次APEC領導人非正式會議在馬尼拉舉辦，時任台灣副總統蕭萬長代表馬英九出席，在領袖宴會上，蕭萬長與習近平交談近20分鐘。習近平請蕭萬長向馬英九轉達兩件事：第一，代他問候馬英九；第二，在新加坡他跟馬英九提「後會有期」這件事是「認真的」。

稱登陸不可能只祭祖青年交流

蕭旭岑前日在宣布馬英九將二度登陸時，提到此行是「應大陸方面邀請」，顯示馬英九這次訪問大陸，人都到了北京，不太可能跟去年一樣只是單純祭祖、兩岸青年交流。據報道，兩岸高層互動，牽涉高度政治敏感，這點馬英九當然明白；從「後會有期」到「大陸邀請」，馬習已是9年未見的「老朋友」，如果有馬習二會也是水到渠成。

而國民黨立委賴士葆昨在立法院表示，就他掌握的信息，二次「馬習會」機率非常高。他並質詢行政院長陳建仁對於馬英九將到大陸訪問的看法，陳回應稱，如果有這樣的機會的話，「（希望）他（馬英九）能夠在習先生面前主張，台灣是一個主權獨立的國家」，而且捍衛台灣的自由民主。

蕭旭岑昨日接受廣播節目專訪時表示，馬英九已卸任總統8年，目前也沒有黨職、公職，就是一般老百姓，但基於2015年有共同締造這重要的歷史，當然希望有機會與老朋友碰面。對於「馬習會」，外界更關注的是會談議題。蕭旭岑說，馬英九這趟到大陸去，不管見任何人，都會希望傳達台灣人的心聲，台灣民眾是愛好和平、反對戰爭，希望兩岸和平交流，不要惡言相向，回到和平發展的繁榮時期。

現批評聲浪 指民進黨「抹紅」

至於台灣出現的相關批評聲浪，蕭旭岑認為，他早知道民進黨會發動「抹紅」，他想說的是「要抹紅，不如處理好蘇丹紅（台灣近期食安事件）」，他批評，民進黨對兩岸關係束手無策，在民生議題也出那麼多問題，「還有臉來抹紅嗎」。

對於馬英九將訪問大陸，台灣民眾黨主席柯文哲昨表示，馬英九要訪問大陸也有一定高度，在對等尊嚴原則下他不會反對，「有些事還是要有人做」。柯文哲說，他目前沒有要去大陸訪問的計劃，不要為了訪問而訪問。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

上 / 下一篇新聞