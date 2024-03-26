華就仁愛礁嚴正交涉 菲召華使抗議

中方稱做法專業 菲指挑釁

據「中國駐菲律賓大使館」微信公號昨發布消息， 中國海警依法依規規制、攔阻、驅離，「成功挫敗菲方圖謀，處置合理合法、專業規範」。

中國駐菲使館強調，中國對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。「所謂的2016年南海仲裁裁決是非法的、無效的，中方不接受、不承認所謂裁決，也不接受任何基於裁決的主張或行動。」

中國使館敦促菲方立即停止侵權挑釁，展示誠意，「回到對話協商的正確軌道」。若菲方一意孤行，中方將繼續採取堅決措施，維護自身領土主權和海洋權益。

另邊廂，據路透社報道，菲外交部昨召中國駐菲大使館臨時代辦提出抗議，指中國海警船上周末挑釁菲律賓船隻。菲外交部聲明指出：「中國不斷干預菲律賓在自身專屬經濟區（EEZ）例行且合法活動，這令人無法接受。」菲防長德奧多洛（Gilberto Teodoro）昨亦表示，中國應將海洋主權爭議交由國際仲裁。