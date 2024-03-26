網民索國家項目數據 程式師舉報揭諜案

【明報專訊】國家安全部昨公布一宗網絡間諜案，有高新技術企業程式設計師因懷疑科技論壇網民疑似境外間諜人員後舉報，國家安全機關據此破獲一宗境外情報人員「網勾」（網絡勾連）案件，並表彰獎勵舉報人。
據「國家安全部」微信公號昨公布，去年就職於某高新技術企業的「95後」青年設計師「阿強」（化名），當時正參與某國家級項目的研發工作。阿強喜歡瀏覽科技論壇，他在論壇認識一名分享數據模型設計參數的網民「暗影Dark」，因其上傳參數存在明顯錯誤，阿強便留言指出。經網上交流，Dark稱自己也是程式設計員，十分欣賞阿強的設計能力，希望與阿強交友，雙方就此建立聯繫。
科技論壇相識 常被問工作內容
私下聊天時，Dark經常向阿強分享國外先進數據模型的設計方案，且在阿強問到為什麼願意無償分享這些寶貴「資源」時，Dark都回答：「科學技術是沒有國界的，我們共享數據信息可以改變這個世界科技發展的格局。」受Dark影響，阿強也開始分享在網上蒐集到的最新數據模型。但Dark不感興趣，卻十分關注阿強的日常工作，阿強開始懷疑這「朋友」。
傳公開數據助救急 獲覆泄密重酬
阿強某天晚上收到Dark私訊，表示自己在工作遇到瓶頸，希望能參考阿強正參與的國家級項目數據。阿強為解「朋友」燃眉之急，向他分享公司部分公開數據。Dark收到後，向阿強轉帳2000元（人民幣，下同），並表示若提供內部數據，可獲更高報酬。這令阿強更懷疑其身分和動機。阿強回想起入職時的保密教育培訓，發現Dark此前行為與間諜慣用網絡勾連手段高度脗合。
國安部文章表示，意識到Dark或是境外間諜後，阿強「輾轉反側一整夜」，第二天主動向公司安全部門說明情况，並在公司建議下舉報Dark的可疑行為。國家安全機關接報後，查明Dark為某國間諜情報機關人員，掌握其案情，隨即逮捕。
當局稱所傳數據未違法 獎5000元
國家安全機關表示，阿強之前向Dark提供數據不構成間諜行為，另因主動舉報有功，國家安全機關給予5000元現金獎勵。另外，公司為宣揚維護國家安全正面模範，也給予阿強2萬元獎勵。