網民索國家項目數據 程式師舉報揭諜案

據「國家安全部」微信公號昨公布，去年就職於某高新技術企業的「95後」青年設計師「阿強」（化名），當時正參與某國家級項目的研發工作。阿強喜歡瀏覽科技論壇，他在論壇認識一名分享數據模型設計參數的網民「暗影Dark」，因其上傳參數存在明顯錯誤，阿強便留言指出。經網上交流，Dark稱自己也是程式設計員，十分欣賞阿強的設計能力，希望與阿強交友，雙方就此建立聯繫。

科技論壇相識 常被問工作內容

私下聊天時，Dark經常向阿強分享國外先進數據模型的設計方案，且在阿強問到為什麼願意無償分享這些寶貴「資源」時，Dark都回答：「科學技術是沒有國界的，我們共享數據信息可以改變這個世界科技發展的格局。」受Dark影響，阿強也開始分享在網上蒐集到的最新數據模型。但Dark不感興趣，卻十分關注阿強的日常工作，阿強開始懷疑這「朋友」。

傳公開數據助救急 獲覆泄密重酬

阿強某天晚上收到Dark私訊，表示自己在工作遇到瓶頸，希望能參考阿強正參與的國家級項目數據。阿強為解「朋友」燃眉之急，向他分享公司部分公開數據。Dark收到後，向阿強轉帳2000元（人民幣，下同），並表示若提供內部數據，可獲更高報酬。這令阿強更懷疑其身分和動機。阿強回想起入職時的保密教育培訓，發現Dark此前行為與間諜慣用網絡勾連手段高度脗合。

國安部文章表示，意識到Dark或是境外間諜後，阿強「輾轉反側一整夜」，第二天主動向公司安全部門說明情况，並在公司建議下舉報Dark的可疑行為。國家安全機關接報後，查明Dark為某國間諜情報機關人員，掌握其案情，隨即逮捕。

當局稱所傳數據未違法 獎5000元

國家安全機關表示，阿強之前向Dark提供數據不構成間諜行為，另因主動舉報有功，國家安全機關給予5000元現金獎勵。另外，公司為宣揚維護國家安全正面模範，也給予阿強2萬元獎勵。