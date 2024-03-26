會世銀行長 李強：續建國際營商環境

據「央視新聞」報道，本次年會以「持續發展的中國」為主題，獲外方代表參與。李強會見世界銀行行長彭安杰時表示，中方將持續建立市場化、法治化、國際化一流營商環境，與各國分享發展機遇。會見格奧爾基耶娃時，他希望基金組織繼續發揮積極影響，維護經濟全球化和自由貿易，推動建設開放型世界經濟。

蔡奇昨在北京會見美國黑石集團董事長兼首席執行官蘇世民。蔡奇表示，中美關係是當今世界最重要的雙邊關係，希望蘇世民繼續深耕中國、共享機遇，推動兩國教育合作和人文交流，增進兩國人民，特別是青年之間信任和友誼，講好中美友好合作故事，鞏固兩國關係民意基礎，為中美關係注入更多正能量。

蔡奇晤黑石董事長 盼鞏中美關係

中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥則會見亞洲開發銀行行長淺川雅嗣。國家副主席韓正昨在北京分別會見美國埃克森美孚公司董事長兼首席執行官伍德倫和英國阿斯利康公司全球首席執行官蘇博科。

會見伍德倫時，韓正表示，今年是中美建交45周年，雙方要落實兩國元首三藩市會晤的共識，推動中美關係穩定健康、互利互惠發展。他稱，中國正以高質量發展全面推進中國式現代化，中方有能力、有信心實現今年經濟社會發展目標，將進一步擴大高水平對外開放，支持包括埃克森美孚公司在內的各國企業在華發展。