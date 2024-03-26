馬英九下周再訪陸 國台辦盼促交流 赴粵陝京祭黃帝陵 馬辦：冀重逢老友

馬英九基金會執行長蕭旭岑昨表示，應中國大陸方面邀請，馬英九將於下周一至4月11日，率領青年學子，赴廣東、陝西與北京，參訪中華文化歷史景點與企業，也將偕同青年學子訪問中山大學、北京大學，讓兩岸學子交流。此行團員為馬英九、蕭旭岑、前總統府專委王光慈、前國安會諮委邱坤玄，還有一同隨團出訪的20名「大九學堂」學員。

馬英九於去年3月27日曾赴大陸祭祖，並率青年學子與大陸學生交流，走訪南京、武漢、長沙、重慶、上海等城市，是首位訪問大陸的台灣卸任元首。蕭旭岑指出，去年訪問對兩岸關係有極正面影響，也讓大陸民眾看到台灣青年學子的活力。

習馬二會惹關注 分析指助兩岸回暖

馬英九再應邀訪問大陸，是否有望在北京與中共高層會面，或有「馬習二會」的可能，備受關注。蕭旭岑表示，2015年在新加坡舉行的兩岸領導人會晤後，一別近9年，「我們希望能再與老朋友碰面，但一切尊重大陸方面安排」。

國家主席習近平第三任後，未見任何台灣人士，國民黨副主席夏立言訪陸也只見到全國政協主席王滬寧。《聯合報》引述熟悉兩岸人士指出，習第三任後中共整體策略改變，做法與前兩任不同，台灣賓客皆由王滬寧與國台辦主任宋濤接見。是否有「馬習二會」尚未可知，但馬此行對兩岸的融冰效果已開始。

新華社報道，國台辦發言人陳斌華表示，歡迎馬英九率團來訪，希望兩岸同胞共同傳承弘揚「慎終追遠、飲水思源」的中華優秀傳統文化，促進包括兩岸青年交流在內的兩岸各領域交流合作，推動兩岸關係和平發展，造福兩岸同胞，共同促進民族復興。

綠營促慎言 總統府：予必要協助

就馬英九二度訪陸，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤稱尊重。不過她表示，國民黨密集選擇敏感時機訪陸，見哪些人、說哪些話不可不慎，也不要傳達錯誤信息。國民黨立委賴士葆則表示，兩岸關係緊張，需有人與大陸交流，馬英九的地位絕對有特別意義，可降低雙方敵意。

台總統府發言人林聿禪表示，總統府已收到馬英九的出訪申報，府方尊重馬英九個人行程規劃，後續將洽相關單位，就此行安全等事宜，給予必要協助。陸委會表示，政府維護台海和平穩定政策立場一貫，任何兩岸交流互動均應秉持對等尊嚴、合乎規範。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676