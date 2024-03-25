華智庫：美去年高強度偵南海 料大選刺激續增部署

全年13核潛艇現南海

報告顯示，美軍去年在南海維系高強度抵近偵察、穿越台灣海峽，前沿存在、戰略巡航、演習演訓和戰場建設等行動。美軍航母打擊群和兩棲戒備群8次進入南海，停留時間、訓練強度和針對性都顯著增強。全年至少有13艘核潛艇先後出現在南海。

「澎湃新聞」引述「南海戰略態勢感知計劃」負責人胡波表示，相較2021和2022年，美國對形勢的焦慮減緩。前些年美軍航母到南海都是快進快出不超過3天，但去年美軍在南海平均待到10天以上甚至超過一個月。美國主要為達戰略目的，並非真的要過來打仗。

胡波認為使用無人系統最大問題是導致雙方的摩擦和誤判。美軍無人系統操作所需的無線電易受干擾，中國如果對美軍的無人平台展開伴飛，可能產生美國無人平台跟中國有人平台間的摩擦。

武漢大學中國邊界與海洋研究院雷筱璐教授在《報告》發布會上指出，國際法中有「航行與飛越自由」的認定，但美國在南海軍事活動與普通的軍事或航行活動有區別，一是美軍長期高頻次部署；二是選取的海域和島礁都十分敏感；三是抵近活動對沿海國安全產生很大影響。雷筱璐認為，美軍在南海的軍事活動威脅中國作為沿海國家應享的安全利益。