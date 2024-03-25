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美軍：胡塞導彈襲中資油輪 船身受損 無人傷亡

【明報專訊】美軍中央司令部近日披露，也門胡塞武裝前天（23日）凌晨在紅海南部發射多枚反艦導彈，其中一枚擊中懸掛巴拿馬國旗、由中國擁有且營運的油輪「黃埔號」（M/V Huang Pu），船身輕微受損，船上火警30分鐘內被撲滅，該船一度發出求救信號，無人員傷亡報告，船其後繼續航行。不過未有組織出面承認攻擊行為。

美軍中央司令部（the U.S. Central Command）昨日上午10時許於社媒X官方帳號發文說明紅海局勢概要時指出，胡塞武裝人員23日凌晨時段向「黃埔號」位置附近發射4枚彈道導彈，至當地時間下午4時25分，第五枚朝黃埔號發射，擊中船身。

黃埔號發出求救信號，未請求支援。黃埔號船上火勢30分鐘內撲滅，因船身受損輕微，並且無通報人員傷亡，船繼續航行。據航運網站MarineTraffic.com顯示，「黃埔號」在紅海南部遇襲後朝東往亞丁灣航行，駛向印度西南部的新芒加羅港（New Mangalore）。

美軍中央司令部指出，胡塞武裝此前表示不會攻擊中國船，23日仍對黃埔號施襲。英國海事貿易行動辦公室表示，這次襲擊行動發生在阿拉伯半島南端也門穆加港（Mokha）以西23海里處海面。暫無團體出面對攻擊行為負責。

美軍中央司令部還表示，也門時間當天清晨6時50分至上午9時50分，美軍驅逐艦卡尼號（USS Carney）在內的軍艦於紅海南部與胡塞武裝6架無人機交戰，5架被擊落墜入紅海、1架飛往也門由胡塞掌控的內陸地帶。

美軍中央司令部強調，胡塞武裝無人機對紅海區域的美國、聯軍、各國商船造成迫在眉睫的威脅，美軍採取行動是為保護船航行自由，讓國際水域更安全，確保美國、聯軍和商船安全。

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯去年10月7日突襲以色列南部，引發以色列重兵回擊。戰爭爆發不久，胡塞武裝開始在紅海頻頻攻擊駛往以色列的商船，以「聲援加沙」。

彭博：中俄胡塞達協議 保紅海航運安全

彭博社21日曾引述消息人士報道，中俄就紅海航運問題與也門胡塞武裝達成協議，後者承諾中俄船可穿越紅海和亞丁灣而不受攻擊。作為交換，兩國可能在聯合國安理會等機構向胡塞武裝提供政治支持。中俄及胡塞武裝未回應彭博報道。

相關字詞﹕美軍 襲擊 油輪 胡塞武裝

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