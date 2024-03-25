耶倫料下月訪華 美媒：努力維持中美「脆弱穩定」

今年2月，美國財政部代表團在參加中美經濟工作組第三次會議期間表示，耶倫希望今年能訪問中國。報道稱，耶倫的旅行計劃反映了美國政府為維持中美雙邊關係「仍然脆弱的穩定」所做的努力，該關係在過去一年受氣球事件、台海緊張局勢升級，以及北京在南海姿態日益咄咄逼人等問題的打擊。

過去9個月內，美國政府嘗試透過一系列高級政府官員的訪問來平息這種積怨，包括去年6月的國務卿布林肯和 8月的商務部長雷蒙多。報道稱，這些高層面對面接觸的目的是在美國總統競選活動的激烈程度下保持關係穩定，在美國總統競選活動中，「中國威脅論」將在外交政策言論中佔據重要地位。

暫未透露行程會議細節

未經授權公開發言的美官員未透露耶倫的訪華行程和會議細節，但她和其他財政部高級官員近幾個月在演講和採訪中廣泛暗示了她今年與中國相關的優先事項。

耶倫曾在去年7月訪華，與國務院總理李强及副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰會面。她在去年12月的一次演講中表示，與中國高級官員的面對面會談對於美國政府「負責任地管控」雙邊關係至關重要。