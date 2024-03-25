明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

耶倫料下月訪華 美媒：努力維持中美「脆弱穩定」

【明報專訊】美國財長耶倫（Janet Yellen）料將於下個月訪華，並會面中國高級官員。據美國政治新聞網站「Politico」引述兩名熟悉行程計劃的美國政府官員透露，耶倫未來幾周的訪問將是她去年7月訪華的後續行動，這次會議促成中美兩國成立了新的經濟和金融工作組，旨在就有爭議的問題做「坦誠和實質的討論」。美財政部發言人拒絕評論耶倫訪華一事，中國駐華盛頓大使館暫未回應。

今年2月，美國財政部代表團在參加中美經濟工作組第三次會議期間表示，耶倫希望今年能訪問中國。報道稱，耶倫的旅行計劃反映了美國政府為維持中美雙邊關係「仍然脆弱的穩定」所做的努力，該關係在過去一年受氣球事件、台海緊張局勢升級，以及北京在南海姿態日益咄咄逼人等問題的打擊。

過去9個月內，美國政府嘗試透過一系列高級政府官員的訪問來平息這種積怨，包括去年6月的國務卿布林肯和 8月的商務部長雷蒙多。報道稱，這些高層面對面接觸的目的是在美國總統競選活動的激烈程度下保持關係穩定，在美國總統競選活動中，「中國威脅論」將在外交政策言論中佔據重要地位。

暫未透露行程會議細節

未經授權公開發言的美官員未透露耶倫的訪華行程和會議細節，但她和其他財政部高級官員近幾個月在演講和採訪中廣泛暗示了她今年與中國相關的優先事項。

耶倫曾在去年7月訪華，與國務院總理李强及副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰會面。她在去年12月的一次演講中表示，與中國高級官員的面對面會談對於美國政府「負責任地管控」雙邊關係至關重要。

相關字詞﹕中美關係 訪華 耶倫

上 / 下一篇新聞