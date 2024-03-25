與AI魯迅聊文學 刷臉借書「即攞即走」 北京城市圖書館 「山間樹下」體驗「黑科技」

「我是魯迅，抽煙，酒僅止於淺嘗，晚上11點睡，睡前我一定抽一袋煙，然後寫20分鐘批判所謂正人君子的文章……」這不是想像中的情景，而是通州的北京城市圖書館中，「元宇宙」智慧空間。

「你是誰發明的？」「請介紹上世紀30年代香港文學的發展情况？」當日，這個「AI（人工智能）魯迅」吸引了眾多遊客好奇發問，只見魯迅「張口就答」：「上世紀的香港文學，主要受到廣東方言文學的影響，許多作家開始嘗試用廣東方言創作作品……」這是由科技公司百川智能研發的AI大語言模型，讓讀者與人物對話、獲取信息。

疏首都功能 通州建文化地標

自2012年起，北京提出規劃「城市副中心」，疏解首都功能。經過數年建設，曾經破舊的通州如今已高樓林立。這座在年底開放的北京城市圖書館，就是通州文化新地標、三大建築之一，另外兩大建築──即北京藝術中心和通州大運河博物館，也在2023年底開放。

在這座圖書館，除了與「AI魯迅」暢談文學，讀者還能體驗「無感借閱」、機器人冲咖啡等「黑科技」。在24小時借閱區，只要在首次使用時進行人臉識別登記，以後每次在該區的書架拿走一本書，毋須借助任何設備，直接步出大門便完成借閱，實現「入館即還、離館即借」。記者在現場看到一名女士離館時，館內的「無感借閱」電子屏幕，出現了其面容和借閱書籍的資料。

在該區域，讀者還能體驗具有個性化調節和記憶功能的「智慧書桌」。只需掃一掃人臉，不論燈光或屏幕亮度的設置，以後每次來到圖書館，無論坐在哪張桌，都會自動還原當時的設定。

715萬藏書 15分鐘定位配送

據《北京日報》引述首都圖書館副館長謝鵬介紹，館內建置了國內單體藏書量最大的智慧書庫，可存放715萬冊圖書，15分鐘內可精準定位取書，並由機器人配送至庫本閱覽區。

除了「硬科技」，圖書館設計將生態與傳統美學結合，建築主體由144棵搭載光伏板的「銀杏樹」撐起，這「樹冠」的天窗安裝了光伏系統，還能發電，年發電量約為25萬度。館內兩座書山線條綿延。沿着山間閱覽區拾階而上，無數書籍陳列兩側。

讀者感高端 稱選書分類欠邏輯

在通州住了一年、從事影視行業的李小姐表示，這是她第二次來到圖書館，順便體驗了一下館內的「AI魯迅」和咖啡機器人，「就是來體驗一下高科技」。

她在咖啡機器人旁邊的電子屏幕下單，機器臂便立馬啟動，在一分鐘內拉好花、冲好咖啡。她稱，這裏的硬件設施看起來很「高（端）大（氣）上（檔次）」，自習空間很多，設計也很適合打卡，應該造價不菲。但選書和分類看起來感覺「沒什麼邏輯」，例如一本雜誌就佔據了一個抽屜櫃，整體「有點看不懂但大受震撼」。明報記者 沈燕媚