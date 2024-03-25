庫克稱續在華投資 官媒：自由開放市場不言自明

據中新社旗下新媒體「國是直通車」報道，高層論壇開幕式前庫克受訪時曾說，他很高興來到中國發展高層論壇，也很高興再次回到中國，蘋果將繼續投資中國市場。會後接受採訪時，庫克也表示，他和李强總理的談話「卓有成效」，也很高興來到中國高層發展論壇，能感受到中國正在對外開放。他在接受採訪時還表示，「我愛中國，也愛中國人！」

官媒《環球時報》昨發表社論，表示庫克這趟行程折射中美營商環境溫差。美國政府打壓中國高科技企業，庫克和蘋果則未在中國遭遇不公正對待，這種對比讓兩個問題不言自明，「哪個是自由開放市場」、「哪個國家對外企更開放」。

社論稱庫克一年內3次到訪中國，從1996年起至今總計訪華超20次，可見在國際地緣政治風險日趨加劇的背景下，美國高科技產業對中國整個供應鏈和龐大市場的高度重視。

上周五，商務部長王文濤會見庫克時，庫克表示，中國人才資源豐富、創新活力強，是蘋果公司的重要市場和關鍵供應鏈伙伴。蘋果公司將繼續致力於在華長期發展，持續加大對中國供應鏈、研發和銷售的投入。