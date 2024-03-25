中國發展高層論壇開幕 李强：新產業注活力 中國經濟續向好

續推市場化國際化營商環境

從2000年起，每年3月全國「兩會」結束一周後，中國發展高層論壇便於北京釣魚台國賓館舉行。綜合新華社等內地媒體報道，李強表示，本次年會以「持續發展的中國」為主題，既是對長期以來中國經濟發展狀况的描述，也充分體現各界對中國經濟行穩致遠、高質量發展的關注和期許。

李強表示，過去一年中國頂住外部壓力、克服內部困難，圓滿完成了全年經濟社會發展主要目標任務。經濟回升向好的態勢持續鞏固增強，新產業、新模式、新動能加快成長壯大，中國經濟韌性強、潛力大、活力足，長期向好的基本面沒有改變。

李強指出，當前國際環境發生深刻變化，世界經濟發展面臨許多嚴峻挑戰。中國將以務實有效的行動推動高質量發展，為世界經濟復蘇和穩定發展注入更多確定性和正能量。

發改委：7大領域推設備更新

料市場年規模5萬億

國家發展改革委主任鄭柵潔發言表示，中國培育和發展新質生產力、推進高質量發展，將給國內外投資者提供無限可能的市場機遇和無比廣闊的發展前景。同時，中國將在工業、農業、建築、交通、教育、文旅、醫療等7大領域推動設備更新，有望形成年規模5萬億元（人民幣，下同）以上的巨大市場；展開汽車、家電、家居等耐用消費品更新換代，有望釋放萬億規模的市場潛力；推動能耗雙控向碳排放雙控轉變，2030年前每年至少需要新增投資2萬億元以上。中外企業都可從中分享紅利，贏得發展新增量新優勢。

展望2024年，鄭柵潔表示，從已有數據和先行指標看，隨着宏觀政策持續發力顯效，中國經濟開局良好，實現全年經濟社會發展主要預期目標有信心、有能力、有條件、有底氣。「與中國同行就是與機遇同行，投資中國就能贏得未來。」

此外，今年年會規格提升。翻查資料，年會由國務院直屬事業單位國務院發展研究中心主辦，往年都由國務院副總理發表開幕致辭，今年開幕講話則由總理李强進行。

同時，據美媒《華爾街日報》和彭博社報道，國家主席習近平或將在周三接見與會的外商領袖。報道分析，習近平此次會見實屬罕見，北京或將尋求利用今次論壇幫助吸引和留住外資。

不僅開幕嘉賓規格變高，本屆年會約400人參加開幕式，逾110名外方代表參會，其中85名高管中34人來自美國跨國公司。去年有23名美國公司商界領袖與會。

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