正部級台盟副主席李鉞鋒受查 十八大以來落馬民主黨派最高層

長期重慶工作 曾任市副檢察長

現年65歲的李鉞鋒籍貫台灣中壢，生於重慶渝中區，長期在重慶工作。官方資料顯示，李鉞鋒原為五金電器廠工人，早年在西南政法學院培訓班學習後任職律師長達18年，之後轉入重慶司法系統，2004年擔任重慶市檢察院第一分院副檢察長，同時也是台盟重慶市委主委；2012年升任重慶市檢察院副檢察長。

2013年，李鉞鋒出任重慶市政協副主席，躋身副省部級幹部，並一直擔任重慶市檢察院副檢察長，國家二級大檢察官。2017年12月至今，李鉞鋒任台盟中央常務副主席，屬正部長級領導幹部。

名列人大主席團 今年兩會低調

今年全國兩會期間，李鉞鋒十分低調。他名列全國人大會議主席團名單，但罕有公開露面受訪。官媒過去幾年均在全國兩會期間專訪李鉞鋒，介紹台盟工作，今年則沒有相關訪問。兩會結束後，李鉞鋒3月12日還在北京參加了台盟第十一屆中央常務委員會舉行的第六次全體會議，是被查前最後一次公開露面。

由於李鉞鋒並非中共黨員，所以由國家監委負責調查。通報所稱的「嚴重職務違法」，料發生在他於重慶擔任14年檢察官期間。

台盟全稱台灣民主自治同盟，在中國八大民主黨派中排最末，是由台灣省人士組成的「社會主義勞動者、社會主義事業建設者和擁護社會主義愛國者」的政治聯盟，1947年11月在香港成立。目前，台盟在19個省、直轄市建立了組織，現有成員3000多人。官網簡歷顯示，李鉞鋒2001年11月加入台盟。