關乎民生經濟 全國6900零工市場待規範

隨着政府保就業壓力巨大，全國各地零工市場因為提供大量基層工作崗位，關乎民生，牽涉經濟，逐漸從自發形成的地下市場，納入中央扶持之列。

在今年全國兩會的記者會上，人力資源和社會保障部部長王曉萍就表示，要完善靈活就業的服務保障措施，充分發揮6900多家零工市場供需的對接作用，支持勞動者多渠道靈活就業。人社部1月發出「關於加強零工市場規範化建設」通知，8條內容除了提出各種規範管理要求，還提到對零工需求量大、交通便利的地方，要設立輻射一定區域的綜合性零工市場。

中國勞動和社會保障科學研究院研究員鮑春雷近日對中國經濟網表示，將零工市場納入就業公共服務體系，將使零工市場就業服務惠及範圍更廣，更多靈活就業人員受益，有助於勞動者更加便捷地就近獲得相關服務，進而引導用工方式更加規範化，兜底幫扶勞動者實現就業增收。

通州官辦零工市場成效不彰

目前首先要解決的是規範化，全國各地都在試點推動官辦零工市場，但困難重重。2019年新冠疫情前，通州區政法委發起100天專項行動，整頓「馬駒橋非法勞務市場」，並在漷通路原有市場南面4公里處的周營大集舊貨市場設立「馬駒橋鎮勞務集散中心」，推動勞務中介遷入，又安排大巴接載散工前往。惟4年過去，散工們依然聚集在馬路找工作。

（中國故事）