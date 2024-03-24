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中國

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人流孵化生意 有早餐有理髮有小販

【明報專訊】馬駒橋就像散工池，有人找到工離開，有人加入找工，現場清晨5時過後，聚集人數始終保持至少五六百。「流量」也孵化出其他生意，有小販賣包子、雞蛋，三數元的早餐，提供打工能量來源；有人放下小櫈子，手持電剃刀和梳子，紮馬步繞着顧客，做起10元理髮生意；也有工友賣充電器、手套等小物件，生意比較一般。

「手套手套，手套手套。」穿着工作服的劉姓中年男子，在人行道上攤開一塊塑料布，放上幾疊勞工手套出售，賣2元一對。他從甘肅東部平涼市來京闖蕩數年，自稱最多時一天能賣20多對手套，不過記者採訪當天，他站了一個小時才賣出兩對。

劉說，賣手套只是副業，「不掙錢，靠賣這個（生活）我早餓死了」。他展示工作服胸前標識，稱自己在汽配廠做長工，把廠方派發的手套攢下來，拿出來變現，每天賣到早上6時多就要收攤，因為8時上班。劉目前月薪7500元，在馬駒橋租了一個開放式套間，每月550元。他以為記者初闖馬駒橋，沒有落腳地，不斷說「今晚別走了，等我（下班），到我那裏睡，行不？」

勞務市場天光變生活社區

隨着天色漸明，警察帶領村保安出來維持交通秩序。人群本來主要聚集在十字路口，逐漸散開到百米街道各處。站了一晚的人們壓腿、伸展，馬駒橋由勞務市場，變成了生活社區，半夜寧靜被人聲嘈雜替換。聊天時「活少」是高頻詞，「明天兩會就結束了」是互勉語。國家殿堂裏的兩會代表委員們正在為工農生計殫思竭慮，大家似乎體會不到。

當黃澄澄的太陽掛在屋頂時，人們或三三兩兩踱回城中村蝸居，或繼續等着找晚班工作，或就地曬着太陽睡着了。

（中國故事）

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