明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

曾助解《三體》版權紛爭 不滿遭削權 游族網絡前CEO毒殺董事長判死

【明報專訊】內地知名網遊公司游族網絡（002174.SZ）前執行董事、三體宇宙首席執行官許垚，2020年向同事投毒導致1死4傷，包括游族網絡創辦人兼董事長林奇被毒死，上海法院昨日裁定許垚故意殺人、投放危險物質罪成，判處死刑，剝奪政治權利終身。

游族網絡投毒案牽涉高層內鬥、法律專家製毒投毒，當年案發後轟動一時。案件去年10月底一審開庭，上海第一中級法院昨宣判，被告許垚因公司經營管理事宜與林奇產生矛盾，經預謀於2020年12月14日至15日間在林奇的食物中投毒致其中毒死亡；2020年9月至12月，許垚還向辦公室內飲品投毒，致時任三體宇宙副總裁趙驥龍等4人中毒。

法院指出，許垚是有預謀地以投毒方式故意殺人、危害公共安全，其犯罪動機極其卑劣，犯罪手段極其惡劣，危害後果特別嚴重，主觀惡性極大，依法應予嚴懲。

許垚擁多個法律學位 另毒傷4同事

許垚擁有多個法律學位，曾為復星集團總法律顧問，2017年加入游族網絡，2018年出任游族子公司三體宇宙總裁。據「財新網」報道，許垚幫助游族成功解決《三體》版權糾紛，但林奇認為許垚不適合負責娛樂製作，於是將管理權傾斜給趙驥龍，引起許垚不滿，效仿美劇《絕命毒師》自製毒藥，用寵物實驗後對同事下手。

林奇於2020年12月15日入院、延至25日不治，終年39歲，被檢出汞、河豚毒素等多種致命毒素；趙驥龍則體內汞含量超標近10倍。許垚在林奇入院3日後被捕，據報其利用自身對法律的熟悉，又聘請法律團隊，拒絕配合警方調查。

電子遊戲起家的游族網絡因收購《三體》版權備受矚目。《金融投資報》報道，《三體》的版權在小說出名（2015年成為首部贏得雨果獎的中國科幻小說）前就被作者劉慈欣低價出售，輾轉被游族收下，2018年成立三體宇宙負責相關商業開發。

林奇突然被害，生前持有的游族網絡約四分之一股份由3名未成年子女繼承，其後出售給上海加游，令後者成為游族網絡最大股東。據「澎湃新聞」報道，持有《三體》版權的三體宇宙於2023年被成都高新開發區國資控制的成都司元收購，三體宇宙已與游族網絡無關聯。

相關字詞﹕版權 互聯網 三體 毒殺

上 / 下一篇新聞