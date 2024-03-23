曾助解《三體》版權紛爭 不滿遭削權 游族網絡前CEO毒殺董事長判死

游族網絡投毒案牽涉高層內鬥、法律專家製毒投毒，當年案發後轟動一時。案件去年10月底一審開庭，上海第一中級法院昨宣判，被告許垚因公司經營管理事宜與林奇產生矛盾，經預謀於2020年12月14日至15日間在林奇的食物中投毒致其中毒死亡；2020年9月至12月，許垚還向辦公室內飲品投毒，致時任三體宇宙副總裁趙驥龍等4人中毒。

法院指出，許垚是有預謀地以投毒方式故意殺人、危害公共安全，其犯罪動機極其卑劣，犯罪手段極其惡劣，危害後果特別嚴重，主觀惡性極大，依法應予嚴懲。

許垚擁多個法律學位 另毒傷4同事

許垚擁有多個法律學位，曾為復星集團總法律顧問，2017年加入游族網絡，2018年出任游族子公司三體宇宙總裁。據「財新網」報道，許垚幫助游族成功解決《三體》版權糾紛，但林奇認為許垚不適合負責娛樂製作，於是將管理權傾斜給趙驥龍，引起許垚不滿，效仿美劇《絕命毒師》自製毒藥，用寵物實驗後對同事下手。

林奇於2020年12月15日入院、延至25日不治，終年39歲，被檢出汞、河豚毒素等多種致命毒素；趙驥龍則體內汞含量超標近10倍。許垚在林奇入院3日後被捕，據報其利用自身對法律的熟悉，又聘請法律團隊，拒絕配合警方調查。

電子遊戲起家的游族網絡因收購《三體》版權備受矚目。《金融投資報》報道，《三體》的版權在小說出名（2015年成為首部贏得雨果獎的中國科幻小說）前就被作者劉慈欣低價出售，輾轉被游族收下，2018年成立三體宇宙負責相關商業開發。

林奇突然被害，生前持有的游族網絡約四分之一股份由3名未成年子女繼承，其後出售給上海加游，令後者成為游族網絡最大股東。據「澎湃新聞」報道，持有《三體》版權的三體宇宙於2023年被成都高新開發區國資控制的成都司元收購，三體宇宙已與游族網絡無關聯。