賴清德視察攻擊無人機 「中國製」摩打惹關注

行政院長：廠商說明在測試 籲勿大驚小怪

中央社報道，賴清德啟動「信賴新政，穩健接棒」產業交流請益之旅，深入了解台灣防務。他昨日到嘉義與20家台灣無人機廠商座談，並參觀展示區的無人機、無人艇；下午則前往南部視察國防產業。

賴清德致辭表示，防務與經濟是撐起台灣生存發展的兩大支柱，他利用5‧20前寶貴時間，迅速掌握防務、國安相關事務，包括先前已前往高雄視導台灣自行建造的艦艇海鯤號。

業界倡發展海域無人艇嚇阻解放軍

雷虎科技董事長陳冠如在座談上建議，台灣除了現有3類5款軍用商規無人機，海域無人艇也極具發展潛力，若能結合台灣資通訊產業、科技能量與地理優勢，有望嚇阻解放軍侵擾台灣水域。

國民黨立委徐巧芯昨表示，總統蔡英文去年9月視察嘉義無人機，廠商當時說軍用商規沒有大陸零件，但昨日卻被發現有軍用攻擊無人機的動力摩打是「MADE IN CHINA」，還被查到是南昌三瑞智能科技公司製造，每個售價369美元。陳建仁回應稱，廠商都講是在測試過程，「在這裏問這個沒意思，不要把神聖的民主殿堂拿來做網紅的事」。

另據《中國時報》報道，賴清德3月9日參觀海鯤號後，主張後續7艘潛艇不必分批建造，應該一次完成。中華戰略前瞻協會研究員揭仲表示，從資源運用與造船產業培植的角度，這種做法不但沒有益處，反而有「揠苗助長 」之虞。