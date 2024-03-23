北京聞風：「更大力度」新政穩外資／文：鍾鳴九

首推全國版跨境服貿負面清單

中國官方正持續推出擴大利用外資的政策。去年8月，發布被稱為「外資24條」的《國務院關於進一步優化外商投資環境加大吸引外商投資力度的意見》。商務部官員近日透露，其中超六成的政策舉措已經落實或取得積極進展。

昨天發布的負面清單分為全國版與自貿試驗區。其中，全國版共71條，這是中國首次在全國範圍對跨境服務貿易建立負面清單管理制度；自貿試驗區版共68條，在自然人職業資格、專業服務、金融、文化等領域作出開放安排。

本周，國家發改委、財政部、人民銀行等多個部委的主要負責人，頻頻出席發布會和吹風會，積極釋放穩外資、促開放信號。其中尤以《紮實推進高水平對外開放更大力度吸引和利用外資行動方案》（下稱《方案》）的發布，最引人矚目。

新《方案》聚焦外企三大關切

對外經濟貿易大學國際經濟貿易學院教授崔凡表示，本周新推出的《方案》是根據之前工作的具體情况，更有針對性地推進相關行動。如《方案》中表示要持續推進電訊、醫療等領域擴大開放，在基因診斷與治療技術開發和應用等領域擴大開放試點，這些開放舉措可能將在新版的外資准入負面清單中有所體現。還有分析指出，方案精準聚焦在華外企的三大關切，即市場准入、公平競爭與往來便利。

國家發改委秘書長伍浩稱，《方案》推出表明中國對吸引外資工作的高度重視。據媒體梳理，自中共二十大召開後至今年3月1日，中國高層累計與60家跨國企業的負責人舉行了78次正式會見，次數遠超十九大後5年間的59次。

商務部昨宣布，國家副主席韓正將於26日在北京出席「投資中國」首場標誌性活動並致辭。

商務部昨公布的數據顯示，今年1至2月內地實際使用外資金額2150.9億元（人民幣，下同），按年跌19.9%。伍浩20日曾應詢稱，全球跨境投資有升有降是常態。

相關數據證實了伍浩的說法。橫向看，聯合國貿易和發展會議發表的《全球投資趨勢觀察》顯示，扣除跨國企業投資中轉地因素後，2023年全球跨境投資下降18%。而中國商務部數據顯示，2023年中國實際使用外資金額11339.1億元，按年下降8%。兩相對比下，可以說在全球形勢不佳的情况下，中國吸引外資規模仍保持較好態勢。縱向看，去年中國實際使用外資金額仍處於歷史第三高的水平。並且，中國利用外資結構持續優化，2023年高技術產業引資佔比37.4%，比2022年提高1.3%；製造業領域引資佔比27.9%，提升1.6%。

此外，從來源地看，今年頭兩個月，法國、西班牙、澳洲、德國實際對華投資分別增長585.8%、399.3%、144.5%、19.8%。崔凡認為，隨着美元加息進入尾聲，各種經濟政策效果逐漸顯現，外資形勢在未來一段時間內應該能夠穩定。

文：鍾鳴九